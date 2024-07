A kétszínűség anatómiája: a Nyugat nem tud lemondani az orosz bizniszről

Április végén a – békepárti, realista vagy konzervatív szimpátiával nehezen vádolható – The Economist jelentkezett egy igen érdekes cikkel, melynek az elmúlt hetek amerikai politikai káosza, illetve az európai választások után kialakult helyzet új, élénkebb színezetet kölcsönöz.

Hiába dőlt ki a sorból Joe Biden az amerikai elnökválasztásokon, demokrata utódja bizonyosan legalább annyira háborúpárti lesz, mint ő maga – hiszen az amerikai mélyállam karmestereinek elemi érdeke, hogy az legyen. Hiába szavaztak a mi kontinensünk polgárai egyértelműen jobbra, az új Európai Parlament alakulóülése előtt összeült a balliberális elit Emmanuel Macronnal, Olaf Scholz-cal és Ursula von der Leyennel az élen, és ismét bizonyították, hogy akár a Bourbonok, ők sem hajlandóak semmit megtanulni, vagy elfelejteni.

Megújították tehát a háborús szövetséget és kordonba zárták a józan ész szavát képviselő európai pártcsaládot, a Patriótákat.

Ám mindeközben – mint az kiviláglik a The Economist cikkéből (is) – vígan nyerészkednek a vérontáson és lelkesen teszik zsebre a háború bérét.

Nagy biznisz a hadiipar

A The Economist írása a különös harciasságáról elhíresült washingtoni agytröszt, a Centre for Strategic and International Studies (CSIS) áprilisi tanulmányából szemezget, mely azt feszegeti, hogy miért sikerült az orosz hadigépezetnek a vártnál jóval gyorsabban talpra állnia. És itt álljunk is meg egy szóra! Mit ígért nekünk az Európai Bizottság frissen újraválasztott elnöke a háború kitörését követően? „Új intézkedéseket fogok javasolni az EU vezetőinek, melyek megbénítják Putyin háborús gépezetét” – írta Ursula von der Leyen 2022. február 26-án az X-en. Rá három hónappal Davos-ban (hol máshol?) már arról beszélt, hogy „A szankcióink és a vállalataink által foganatosított bojkott kiszipolyozzák Oroszország gazdaságát, és ezáltal a Kreml háborús gépezetét is.” Vajon sikerült?

Ellenkezőleg, a szankciók olyannyira rosszul sültek el, hogy az orosz hadiipar ma jóval erősebb, mint arra bárki számított.

Sokszor, sok helyen elmondtuk, hogy a gazdasági hadviselés önsorsrontó, és jóval többet árt a Nyugatnak, mint Oroszországnak, ám a The Economist cikke alapján kirajzolódó kép még annál is sötétebb, mint amire a leggyanakvóbb realista elemzők számítottak. Ha voltak olyan büntetőintézkedések, melyek morális és pragmatikus alapon is egyaránt védhetőek, akkor az orosz hadiiparral szemben bevezetett korlátozások azok. Az Európa békéjét megbontó, Ukrajna elleni inváziót elindító Oroszországnak nyilván nem szabad hadianyagot szállítani! Egyrészt mélységesen erkölcstelen az agresszor katonai iparát támogatni, másrészt ez a lépés biztosan csak ahhoz vezethet, hogy tovább tartson a konfliktus, ami senkinek sem lehet érdeke.