Éves szinten milliárdos nagyságrendű pénz érkezik külföldről a baloldali médiumokhoz

A kutatóintézet júniusban jelentette meg a magyar sajtószabadság helyzetéről készített elemzését. Ebben többek között szemügyre vették a kormánykritikus és a kormánybarát sajtótermékek erőviszonyát, a médiahatóság működésének hatékonyságát, de talán a tanulmány legaktuálisabb része az, amikor a kormánykritikus sajtótermékek finanszírozását részletezték. A hazai baloldali pártok és médiumok külföldi finanszírozása a 2022-es országgyűlési választási kampányban történtek óta téma. Emlékezetes, többmilliárd forintnyi támogatás érkezett a kormányellenes politikai erőkhöz és médiájukhoz.

A Nézőpont Intézet kiemeli, hogy háborús időszakban (nemzet)biztonsági kockázatot is jelenthet, ha külföldi szereplők kormánykritikus médiumokon keresztül próbálnak nyomást gyakorolni egy ország kormányára és közvéleményére, hogy háborús szerepvállalásra kényszerítsék. A jelenség még békeidőben és választási kampányidőszakon túl is sérti Magyarország szuverenitását, de most ez hatványozottan igaz.

Mint írják, a különböző médiumokhoz külföldről érkező források teljes körének felderítése – vonatkozó és hatékony szabályozás hiányában – gyakorlatilag lehetetlen. Egyrészt a donor oldal túlzottan sokrétű, valamint nem kötelesek és

nem is érdekeltek abban, hogy a nyilvánosság elé tárják azt, hogy külföldről fogadnak el támogatásokat vagy akár megbízásokat is.

Az egyes kiadók – legyenek azok cégek, alapítványok vagy akár egyesületek – nyilvános éves beszámolóiban ezen bevételek „egyéb bevétel” vagy „támogatás” címszó alatt szerepelnek, de azok részletezése opcionális. Így sokszor még az sem deríthető ki, hogy belföldről vagy külföldről érkeztek a források. Éppen ezzel a kiskapuval élt a 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt.

A Nézőpont Intézet szerint az átláthatatlan éves beszámolók alapján az biztosan kijelenthető, hogy

a kormánykritikus médiumokhoz éves szinten milliárdos nagyságrendű külföldi donációk érkeznek.

A legnagyobb támogatók között ott vannak a külföldi kormányok és azok magyarországi nagykövetségei. Az elemzés kiemeli Amerikai Egyesült Államokat, amelynek budapesti nagykövetsége két körben összesen 146 034 780 forint értékben nyújtott támogatást pályázónak. Washington mellett mostanra különösen aktívvá vált a médiafinanszírozás terén az Európai Unió is.

Különböző projekteken keresztül legalább csaknem egymillió eurónyi forrásban részesültek a magyarországi kormánykritikus médiumok.

A Nézőpont Intézet felhívja a figyelmet a külföldi finanszírozás egy rejtett, szintén nehezen felderíthető formájára, a láncfinanszírozásra. "A nemzetközi térben számos hálózat, ernyőszervezet létezik, melyekhez Magyarországon működő médiumok, szerkesztőségek is csatlakoztak, vagy valamilyen formában aktivitást fejtenek ki Magyarországon. Ezen szervezetek, akár a fentiekhez hasonlóan közvetlen anyagi forrásokban részesítik a magyarországi kormánykritikus felületeket, akár természetben biztosítanak támogatást számukra (rendezvények, képzések, ösztöndíjak stb.)" -írják, hozzátéve, hogy szinte mindegyik ilyen szerveződésben közös, hogy ugyanazon nagy, azonos politikai és kultúrkörhöz tartozó donorok állnak mögöttük.