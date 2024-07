Mától újra látogatható a Rám-szakadék

A társaság felhívta a túrázók figyelmét arra, hogy szurdok geológiai tulajdonságai miatt nehezen járható, kőgurulás, sziklaomlás is előfordulhat, ezért a Rám-szakadékot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Magyarország egyik legnehezebben járható turistaútját sziklaomlás veszélye miatt április végén zárták le, majd a helyszín átvizsgálása alapján a legbiztonságosabb nyomvonal kiépítése érdekében a kirándulók feje fölé nyúló szikláknál új, elkerülő útvonalat és lépcsőt hoztak létre.

🥳Július 18-tól újra látogatható a Rám-szakadék

A sziklafal állékonyságát rontó gyökereket és fákat eltávolították.

A Pilisi Parkerdő tájékoztatása szerint a Rám-szakadék nagymértékű és jelentős költségekkel járó beavatkozás nélkül nem tehető teljesen biztonságossá, a munkálatok pedig éppen a szurdok természeti értékét és szépségét károsítanák.

A parkerdő szakemberei a szurdokvölgy négy olyan helyszínén, ahol stabil a térerő, segélyhívópontokat alakítottak ki. Az SOS pontokon található információk segítségével gyorsabban és egyszerűbben megállapíthatják a bajba jutott turisták tartózkodási helyét, ez gyorsabb mentést tesz lehetővé.

A Rám-szakadék vulkáni eredetű szurdokvölgy, összeszűkülő sziklafalai olykor merőlegesek, de vannak befelé dőlő falak is. Mélysége több helyen meghaladja a 35 métert, míg szélessége helyenként a 3 métert sem éri el. A sziklamederben állandóan csörgedezik a víz, amely hóolvadáskor és nagyobb esők idején patakká duzzadhat.

A szurdokban összességében 112 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a túrázóknak.

Nem ez az első alkalom, hogy a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy kőomlás miatt veszélyes a Rám-szakadék, és nem mehetnek a területre a kirándulók.

Veszélyes a Rám-szakadék, mert megnőtt a kőomlás veszélye - figyelmeztette a túrázókat a Pilisi Parkerdő 2021-ben közzétett felhívásukban is. Fokozott óvatosságra intették a kirándulókat sziklaomlás miatt 2019-ben is. Vastag jégpáncélra és kőomlásveszélyre figyelmeztetett a Pilisi Parkerdő Zrt. a Rám-szakadékban 2012-ben is.