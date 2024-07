Lezuhant egy nő az óriáskerékről a Balaton Soundon

A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, ezért több információt nem közöltek.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta:

A rendezvény egészségügyi biztosítását végző szakemberek összesen 229 esetben nyújtottak segítséget, jellemzően kisebb sérülések, enyhébb rosszullétek miatt.

Kiemelte, az esetszámban a tavalyi évhez képest csökkenést tapasztaltak. Emellett elmondta azt is, összesen 28 beteget szállítottak kórházba, köztük egy súlyosan sérült nőt is - számolt be róla a Magyar Nemzet.

drónnal készült felvételen fesztiválozók a zamárdi Balaton Sound nyitónapján, 2024. július 3-án. A fesztivált 2024. július 3-6. között rendezik a Balaton-parti településen. MTI/Vasvári Tamás

Arra azonban nem tért ki, hogy a súlyosan sérült nő lehetett-e az a nő, aki leesett az óriáskerékről. Sajtóhírek szerint ez volt az utolsó Balaton Sound, mert a szervező cég szerződése lejárt Zamárdiban.

A tó partján élő helyiek nagyon nem bánnák, ha valóban az idei lenne az utolsó, az utóbbi évek alatt ugyanis rengeteg panaszt tettek több felületen is többek között a fesztivál ideje alatt romló közbiztonság miatt.

A Zamárdiak közösségi csoportban évről évre hangot adnak a helyiek és a Balatonon nyaralók annak, hogy egyszerűen lehetetlen a fesztivál ideje alatt nyugalmat találni az egyébként békés és idilli Balaton partján.

Ahogy korábban megírtuk, idén júliusban több olasz fiatalt is elfogtak a rendőrök randalírozás miatt, információk szerint az egyik bulizónak a nyakláncát is kitéptek a nyakából. Emellett már haláleset is előfordult a Balaton Sound-on: 2016-ban egy 18 éves lány rosszul lett a Balaton Soundon, később pedig bele is halt ebbe.