Versenyképes és vonzó a megújult magyar felsőoktatás

Ahogy az Origo is beszámolt róla, szerda este nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az orvos- és egészségtudományi területen továbbra is a Semmelweis Egyetemen voltak a legmagasabbak a ponthatárok, és az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. Idén is kifejezetten magasak voltak a ponthatárok a pszichológia alapszakon, volt ahova 460 pont kellett a bejutáshoz.

Arról is írtunk, hogy akinek most nem sikerül bejutnia a megjelölt felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhet máshová.