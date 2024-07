Magyar Péter nagyon nem bírja a kritikát, most egy közvéleménykutató cég igazgatójával veszett össze

A baloldali politikus Magyar Péter most Pulai Andrásnak, a Publicus Intézet vezetőjének ment neki. Ennek oka, hogy Pulai Intézete olyan számokat közölt, miszerint az emberek többsége negatívan ítélte meg Magyar diszkóbotrányát. Magyar a mostani vitájában egyszerűen azt állította, hogy Pulai hazudik. Pulai mindezzel kapcsolatban azt írta, hogy örül neki, hogy legalább nem verte meg őt a baloldali politikus.

Szereti az agressziót Magyar

A fenti eset is jól mutatja, Magyar Péter nem képes elviselni, ha valaki negatívan vélekedik róla. Mint arról az Origónak korábban Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója beszélt, Magyar Péter számára fontos lehet olyan emberekkel dolgozni, akik hasonló módszereket alkalmaznak, ezáltal egy erős, irányító szerepben érezheti magát. Az ilyen környezet azonban aggodalmat kelt, mivel az agresszív személyiségek jelenléte a politikai cselekedeteikben is megnyilvánulhat. A Századvég tudományos igazgatója szerint az ilyen személyiségjegyek birtokában lévő emberek esetében fennáll a veszély, hogy a politikai döntéshozatal során is hasonló, erőszakos és kiszámíthatatlan módon viselkedhetnek. Ez különösen aggasztó lehet, mivel az agresszív és önző vezetők hajlamosak lehetnek arra, hogy elnyomó és autoriter politikát folytassanak, ami hosszú távon károsíthatja a demokratikus intézményeket és a társadalmi kohéziót – tette hozzá.

Egy telefont is elrabolt Magyar, majd a Dunába dobta

Magyar Péter még június közepén egy pesti elitszórakozóhelyen okozott óriási botrányt. Arról az Origo is beszámolt, hogy a baloldali politikus a magyar közéletben soha nem látott módon, politikusként részegen egy civilt ütött meg, majd elrabolta a telefonját. Mindezek mellett Magyar dulakodott, vonaglott a táncparketten, és fiatal lányokat zaklatott, egy sikoltozó fiatal lány lábai között csúszott-mászott. Ami megdöbbentő, hogy a 43 éves, baloldali brüsszeli képviselő kiskorú lányok közül próbált válogatni. Annyira nem bírtak vele, hogy a biztonságiaknak ki kellett dobniuk a helyről. Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a nyomozás.