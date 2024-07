Magyar Péter asszisztensnek is gyenge volt, most kitombolja magát

Az alkotmányjogász részletesen elemzi a Magyar-féle hangfelvétellel kapcsolatos nyomozás eredményét, és arról is beszél: az exférj fejében személyes bosszúk hálózata épülhetett ki, miután kiesett abból a közösségből, ahová ő maga kéredzkedett be. A Lomnici válaszol aktuális részében szó esik a hazánk elleni legújabb brüsszeli szankcióról és arról is, hogy a mentelmi jogot „nyert” Ilaria Salisszal az olasz igazságszolgáltatásnak is van elszámolnivalója.

Részlet a tartalomból:

01:58 - Magyar Péter kocsmai incidense

07:52 - Magyar Péter kicsinyes bosszúja

15:08 - Újabb brüsszeli támadás

20:36 - Ilaria Salist otthon is perlik

