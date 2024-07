Ilyen sok bűncselekménnyel ilyen rövid idő alatt egyetlen politikust sem hoztak kapcsolatba nálunk, mint Magyar Pétert

Személyi szabadság megsértése, zsarolás, rongálás, garázdaság, lopás, rablás, szexuális kényszerítés – ezek azok a bűncselekmények, melyekkel összefüggésbe hozták az utóbbi időben Magyar Pétert hol a sajtóban, hol pedig feljelentés formájában a hatóság előtt – olvasható a Magyar Nemzetben. Előbbi két cselekmény gyanúja még a Varga Judittal való viharos házasságához köthető, a többi ügy viszont már azután merült fel Magyarral kapcsolatban, hogy a férfi a politika színpadára lépett.

Botrány a diszkóban

Ahogyan arról korábban az Origo is beszámolt, Magyar Péter egy belvárosi luxus-szórakozóhelyen kiskorú lányokat zaklatott, csúszott-mászott egy sikongató tinilány lábai között - az erről készült videót itt találja-, és a buli végén részegen egy civil mobiltelefonját is ellopta, azt pedig végül a Dunába dobta.

A Ripost úgy tudja, a politikus több vendégbe is belekötött, zaklatta a nőket, és állítólag „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett nekik, idővel pedig egyre minősíthetetlenebbül viselkedett.

Végül több nő férfipartnere számonkérte Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos „beszólásait”. Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy végül, mivel Magyarnak mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). Ha elegendő bizonyíték gyűlik össze, az ügyészség az EP elnökénél fogja kezdeményezni Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

Kényszerítés?

A legfrissebb hírek szerint Magyar Péter tinidiszkós botránya után most megszólalt a TV2 Tények című műsorának az a fiatal nő, akit a baloldali politikus szexre akart kényszeríteni. A nő azért most állt elő a történetével, mert megdöbbent azon, hogy Magyar Péter már kiskorú lányokkal is erőszakoskodott. Laurával, a nő elmondása szerint, a népszerű társkereső alkalmazáson, a Tinderen ismerkedett meg Magyar Péter. A baloldali politikus a nővel egy budapesti luxusszállodában találkozott, majd a nő elmondta a riportban, hogy Magyar Péter erőszakosan viselkedett vele, megalázta, szexuálisan zaklatta, ugyanis nehezen tűrte a nő visszautasítását.