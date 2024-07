Semmit nem tudott cáfolni a diszkóbotrányával kapcsolatban Magyar Péter, majd bemenekült a Telex szerkesztőségébe - videó

Magyar Pétert diszkóbotrányáról próbálta kérdezni a Hír Tv riportere, de az agresszív baloldali politikus most is gyáván elmenekült. Ahogy arról az Origo többször is beszámolt, Magyar Péter a fiataloknak szóló Ötkert nevű luxus-szórakozóhelyen verekedett, fiatal lányokat zaklatott, egy férfitól erőszakkal elvette a telefonját, ezután részegen tombolt, majd a telefont a beledobta a Dunába.

A diszkóbotrányról több videó is készült a rakparton, többek között akkor is, amikor a részeg Magyar Péter méltatlanul, mondhatjuk úgy, hogy hátul gyanúsan koszos nadrágban imbolyog.