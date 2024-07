Magyar Péter diszkóbotránya: így zaklatott fiatal lányokat, így fenyegették verőemberekkel a szemtanút - videó

Radnai küldte a verőembereket

Azt is megírtuk, hogy több pontban is hazudott Magyar Péter egy interjúban az alelnökének, Radnai Márknak újságírókat fenyegető botrányával kapcsolatban. Mint ismert, szexbulvárdarabot rendezett Magyar Péter jobbkeze, aminek a bírálatáért két újságírónak is el akarta törni az ujjait. Ezzel kapcsolatban magyarázkodott a Telexen (ahol a riporter persze hagyta hazudni).

Mint arról az Origo beszámolt, Radnainak szakmai körökben meglehetősen negatív volt a megítélése. Koltai Tamás, az Élet és Irodalom színikritikusa keményen bírálta, sőt azt állította, hogy Radnai nem tud rendezni. Erre Radnai olyan mérges lett, hogy megfenyegette Koltait: soha többet ne merjen beülni az ő előadására, mert eltöri az ujját.

Radnai és Magyar együtt buliztak

Szia Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád, "kártékony csótány". Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!

- írta SMS-ben még 2015-ben. Később állítólag elnézést kért a szokatlanul durva reakcióért, de mismásolva hozzátette, hogy nem illik olyat terjeszteni, hogy nem tud rendezni.

Nem sokkal a botrány kirobbanása után kiderült, hogy Radnai a Librarius kulturális magazin egyik munkatársát, aki a Magyar Narancsra is publikált, szintén ujjtöréssel fenyegette meg. Az érintett elmondása szerint Radnai telefonon fenyegette meg, hogy eltöri a kezét, ha megjelentet egy interjút. Az újságíró nem tervezte nyilvánosságra hozni a történetet, de miután látta, hogy nem ez volt az első ilyen eset, úgy érezte, "nem árt tudnia a szakmának, hogy ez nem egyszeri kirohanás volt.”

