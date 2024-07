Magyar Péter diszkóbotránya: mit csinált a luxus-szórakozóhelyen az újságírókat ujjtöréssel fenyegető Radnai Márk? - videó

A történtek után Radnait kirúgták az Átriumból, és a filmes-művészvilágban igyekezett elhelyezkedni. Elsősorban sorozatfilmekkel próbálkozott, azonban maradandót nem sikerült alkotnia. Feltehetően emiatt is kötött ki a politikában.

Radnainak sincsenek rossz politikai kontaktjai, amit elsősorban édesapjának köszönhet. Radnai László globalista háttérember már a rendszerváltás előtt megkezdte kapcsolatainak a kiépítését. Némileg meglepő módon, már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottjaként dolgozott. Legalább ennyire érdekes, hogy a kommunista titkosszolgálat fedőszervének tartott Chemolimpexnél kezdett, hogy aztán a Dow Chemicalnál kössön ki. Ahogy a Magyar Jelen megjegyzi, amerikai kapcsolatai innen erednek, az elmúlt években vezető pozíciókban dolgozott a GALLUP Intertanional-nál, a Du Pont-nál, a Leo Burnettnél, a Havas Wordwilde-nál és a Meanwihile Consultingnál. Több éven át ügyfelei közé tartozott a nemzetközi Bertelsmann RTL Groupja is.

Radnai László ritkán mutatkozik a nyilvánosságban, pedig régóta aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak

Később az üzleti szférából átevezett a politikába, 1997-től éveken át az SZDSZ médiatanácsadójaként dolgozott. Majd kisebb szünet után a Jobbik holdudvarában bukkant fel, élvezve Vona Gábor akkori pártelnök bizalmát. Idősebb Radnainak kulcsszerepe volt a Jobbik baloldalra való tolásában. Sajtóértesülések szerint

idősebb Radnai idén február végétől Magyar Péter "vezérkari főnöke", és akárcsak a Jobbik esetében, ezúttal is a háttérből irányítja az eseményeket.

Radnai ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, annak ellenére, hogy a háttérben aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak. Helyette fia mutatkozik a kamerák előtt, aki most hivatalosan is politikai pályára lépett. Idősebb Radnai a kezdetek óta igyekszik egyengetni fia útját, azt rebesgetik, hogy ő volt az, aki bevásárolta a rendezőként kudarcot való gyerekét az Átriumba - most pedig lehet, hogy Magyar Péter pártjába is.