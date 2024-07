Magyar Péter fiatal lányokat zaklatott, egy nőt pedig szexre akart kényszeríteni - mit tudunk az ügyekről?

Magyar Péter botránya tovább folytatódik, miután a baloldali politikus vállalhatatlanul viselkedett, majd ellopott egy mobiltelefont egy luxus-szórakozóhelyről. A tinidiszkóban Magyar Péter fiatal lányokat zaklatott, és egy embert meg is ütött, végül kidobták a biztonsági őrök, mert máshogyan nem tudták megfékezni. Azért, mert Magyar már fiatal, kiskorú lányokat is zaklatott, egy fiatal nő kiállt a nyilvánosság elé, és elmondta, mit művelt vele Magyar Péter, miután megismerkedtek egymással a Tinderen. Szerinte a férfi szexre akarta kényszeríteni, ő azonban visszautasította a közeledését, de ezen Magyar Péter nemcsak felháborodott, hanem agresszíven is viselkedett vele. Sértegette a nőt, majd meztelen fotókat mutogatott neki önmagáról, és végül elővette a péniszét és önkielégítésbe kezdett. Magyar Péter ellen szexuális kényszerítés vádja miatt feljelentést tettek. A baloldali politikust védi a mentelmi joga, ezért nehéz lesz a felelősségre vonása.

Vágólapra másolva!

Ahogyan arról korábban az Origo is beszámolt, Magyar Péter egy belvárosi luxus-szórakozóhelyen kiskorú lányokat zaklatott, csúszott-mászott egy sikongató tinilány lábai között - az erről készült videót itt találja-, és a buli végén részegen egy civil mobiltelefonját is ellopta, azt pedig végül a Dunába dobta. Megszólalt egyik fiatal áldozata: szexre akarta kényszeríteni A legfrissebb hírek szerint Magyar Péter tinidiszkós botránya után most megszólalt a TV2 Tények című műsorának az a fiatal nő, akit a baloldali politikus szexre akart kényszeríteni. A nő azért most állt elő a történetével, mert megdöbbent azon, hogy Magyar Péter már kiskorú lányokkal is erőszakoskodott. Laurával, a nő elmondása szerint, a népszerű társkereső alkalmazáson, a Tinderen ismerkedett meg Magyar Péter. A baloldali politikus a nővel egy budapesti luxusszállodában találkozott, majd a nő elmondta a riportban, hogy Magyar Péter erőszakosan viselkedett vele, megalázta, szexuálisan zaklatta, ugyanis nehezen tűrte a nő visszautasítását. A nő nem merte vállalni az arcát. Magyar Péter vele is erőszakoskodott

Fotó: Tények Rám feküdt, és mondta, hogy akkor most! Én pedig mondtam, hogy nem szeretném. Le kellett lökdösni magamról – mondta a fiatal nő, aki elmesélte azt is, hogy Magyar Péter a visszautasítást követően lehúzta a nadrágja cipzárját és elővette a péniszét, majd a nő előtt kezdett önkielégítésbe. A fiatal nő szerint Magyar Péter nagyon másnak mutatja magát, mint aki valójában, és ezt az emberek nem látják. A péniszéről küldött fotókat a fiatal Laurának A nő elmondta a Tényeknek azt is, hogyan próbált közeledni hozzá Magyar Péter. A nő szerint az ismerkedésből hamar rémálom lett, ugyanis Magyar Péter "mint egy szexuális ragadozó, úgy kezd el viselkedni" az ismerkedésükkor, körbeírja, hogy mit tenne a másikkal, majd átküld egy fotót a hímtagjáról. Vagyis Magyar Péter fényképeket küldött a nőnek a péniszéről. Magyar Péter egyébként luxuséletét bemutató képekkel próbált meg fiatal lányokra vadászni a Tinder nevű társkeresőn. Magyar mindig megnyerőnek akarja mutatni magát, de ez csak a látszat

Fotó: Facebook Megalázta, majd újra erőszakoskodni kezdett a nővel A nő elmondása szerint Magyar a randevújukon egyébként kiszámíthatatlanul viselkedett. Amikor a nő visszautasította Magyar Péter közeledését, először úgy tett a baloldali politikus, mintha megértené és elfogadná a nő döntését, majd megalázta és bosszút állt rajta. Sértegetni kezdte, majd ismét próbálkozott, de akkor Magyar már nem fogta vissza magát. Agresszív volt, és erőszakosan akarta a nőt szexre kényszeríteni. A nő ekkor lökdöste le magáról Magyart, akinek ez sem volt elég.

Meztelen képeken mutogatta magát, majd elővette a péniszét A kudarcba fulladt randevún folytatta Laura sértegetését, a hódításaival kezdett dicsekedni, és meztelen képeket mutogatott a nőnek az exbarátnőiről és saját magáról. Azzal bántotta a nőt, hogy az exbarátnői sokkal vonzóbbak voltak, mint Laura. Magyar a visszautasítás ellenére sem tudott parancsolni szexuális vágyainak, és Laura előtt kezdte el kielégíteni saját magát. Laura ezt mondta a Tényeknek, hogy a fotókon, amelyiket mutatott neki, volt olyan is, amelyiken mindketten meztelenek voltak, és mondta, hogy hát ha nem akarok vele csinálni semmit, neki most akkor is könnyítenie kell magán, és ott lehúzta a cipzárját, a nadrágját, és elővette a péniszét. Magyar Péter luxusautó előtt pózol, és kérkedik azzal, mije van

Fotó: Facebook Megfenyegette a nőt, hogy hallgatnia kell arról, ami történt A fiatal Laura azt is elmondta a riportban, hogy Magyar Péter a sikertelen hódítás után megfenyegette őt, hogy nem szabad beszélnie arról, mi történt közöttük. Felszólította a nőt, hogy töröljön ki minden bizonyítékot az ismerkedésükről, különben bosszút áll majd rajta. A nő nem semmisített meg mindent, és azt mondta, hogy néhányat megtartott ezek közül. Magyar Péter és volt barátnője, Vogel Evelin. A nővel a választások után szinte egyből szakított

Fotó: Facebook / Magyar Péter Magyar Pétert feljelentették szexuális kényszerítés miatt A legfrissebb információk szerint, ahogyan arról az Origo is beszámolt, a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnél tett feljelentést szexuális kényszerítés gyanújával Magyar Péter legújabb botránya ügyében Tényi István – tudta meg a Magyar Nemzet. A közérdekű bejelentéseiről ismertté vált Tényi a hatóságnak küldött feljelentésében emlékeztetett: nem sokkal a nagy port kavart tinidiszkós botránya után Magyar Péterről újabb megdöbbentő dolgok derültek ki.

Magyar részegen tett szexuális ajánlatot gyerekeknek Ahogyan arról is beszámoltunk, a Ripost megtalálta azt az édesapát, aki kiskorú lányával és annak barátnőivel ott volt a már fentebb említett Ötkert nevű szórakozóhelyen azon az éjszakán, amikor Magyar Péter vállalhatatlanul viselkedett. A Ripost arról írt, hogy az édesapa születésnapi ajándékként vitte el 17 éves lányait és barátnőit a „tinidiszkónak” is nevezett rendezvényre. A történtekre felháborodottan visszaemlékező apa állítja, hogy a nagyon részeg Magyar Péter a lányának és szintén kiskorú barátnőinek obszcénnek, sőt perverznek mondható ajánlatokat tett. Magyar Péter már 18 év alatti lányoknak tett szexuális ajánlatokat

Fotó: Ripost Úgy viselkedett, mint aki – az édesapa megfogalmazása szerint – azonnal bárkit az ágyába cipelhet, és még az illető érezze megtiszteltetésnek. Az édesapa szerint Magyar pontosan ezt mondta az egyik kiskorú lánynak: „Örülj, ha szétteheted nekem a lábad." Az Ötkert nevű szórakozóhelyre egyébként főként fiatal lányok járnak, erről az Origo maga is meggyőződött; az erről készült videót itt lehet megnézni. Magyar Péternek van félnivalója, de védi a mentelmi jog

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors Már a volt feleségével is erőszakos volt Ahogyan arról korábban beszámoltunk, már Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is beszélt arról, hogy Magyar Péter hol könyveket, hol a nadrágszíjjal és csattal együtt a nadrágját vágta hozzá volt feleségéhez, de előfordult, hogy várandósan egy ajtónak lökte. KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!