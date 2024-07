Magyar Péter végighazudta a kampányt, majd a szabályokat is felrúgta a pozícióért

Magyar Péter az európai parlamenti választási kampány során többször hangoztatta, hogy nem kíván beülni a parlamentbe. Azonban, amikor a Tisza párt több mandátumot is elnyert a választáson, Magyar Péter bejelentette, hogy mégis elfoglalja helyét a parlamentben – számára fontosabb volt a pozíció, mint a hitelessége. Most pedig egy bizottsági tisztség megszerzése érdekében még a sokéves szokásjogot is készségesen megszegte.

Az Európai Parlamentben megalakultak a szakbizottságok, és ma választották meg azok elnökeit és alelnökeit is. Magyar Péter, a Tisza Párt új elnöke, az alkotmányügyi bizottság alelnöke lett. A botrányokkal övezett politikus büszkén számolt be új tisztségéről, de elhallgatta, hogy megszegte az uniós szokásjogot a pozíció megszerzése érdekében. Az Európai Parlament szabályai szerint a szakbizottságok alelnökeinél érvényesülnie kell a nemi egyensúlynak. Az alkotmányügyi bizottság elnöke férfi lett, ezért az első alelnök női képviselő lett. Mivel a második és a harmadik alelnöki pozíciót is férfiak töltötték be, a házszabály szerint a negyedik alelnöknek nőnek kellett volna lennie. Annak ellenére, hogy Magyar Péter tudott erről a szabályról, ragaszkodott a jelöltségéhez. Ezért indítványozták, hogy a testület eltérhessen a házszabálytól, amit végül engedélyeztek is. Magyar Péter közösségi oldalán egy szót sem ejtett a piszkos trükkökről és a szabályok megszegéséről. A Tisza párt feje nem először vezeti meg a közvéleményt. A választási kampány idején még tucatnyi interjúban és nyilatkozatban kijelentette, hogy esze ágában sincs beülni az Európai Parlamentbe, sőt nemegyszer azzal kérkedett: a jövőben a „piacról fog megélni”. "Az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be – bizonygatta például a Telexnek adott áprilisi interjúban. A Blikknek szintén akkoriban nyilatkozva részletesebben is kifejtette, hogy miért az említett módon tervezi a jövőjét: „Azt tartanám logikusnak, hogy én vezessem majd a Talpra Magyarok Mozgalom (TMM) által támogatott pártlistát az EP-választáson, de erről majd a pártunk és a partnerpárt dönt közösen. Ugyanakkor nincs ambícióm arra, hogy európai parlamenti képviselő legyek, én 2026-ig, az országgyűlési választásokig itthon szeretnék dolgozni, hogy visszavegyük a hazánkat”. Az egyik utcafórumon, Mezőhegyesen is azt bizonygatta, annak ellenére, hogy ő vezeti a listát, nem veszi fel a mandátumát. Ezt megígérhetem – szögezte le. Magyar a kampány során számos alkalommal méltatta a Tisza Párt leendő EP-képviselőit, ám magát egyszer sem említette e pozíció potenciális várományosaként.

Nem sokkal a választások után lassan elkezdte csepegtetni a szavazóknak, hogy muszáj beülnie az Európai Parlamentbe. Hogy elkerülje a teljes arcvesztést, egy szavazást is indított a közösségi oldalán, hogy legalább a látszata meglegyen annak, hogy nem saját akaratából megy Brüsszelbe. Folyamatosan hazudik Magyar Péter gyakorlatilag folyamatosan ellentmond saját magának – mondta a napokban a Magyar Nemzetnek Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Nem következetes, kiszámítható a kommunikációja, hanem ellentmond saját magának, és saját magát hazudtolja meg – húzta alá Deák Dániel. Szerinte ez a kezdeti időszakban lehet, hogy politikai szempontból nem okoz neki problémát, hiszen esetében még új politikai jelenségről van szó, ezért egyelőre lelkesek szavazók, akik mögötte állnak. Azonban ahogy telik az idő, és betagozódik pártjával a normál ellenzéki működésbe, egyre több problémát fog számára okozni, hiszen komoly hitelességi válságot eredményez a Tisza Párt szavazótáborában is – magyarázta.

