Magyar Péter kétszer megütötte, alelnöke verőemberekkel fenyegette a diszkóbotrányt videózó férfit - videó

Újabb részleteket osztott meg Magyar Péter diszkóbotrányáról a róla videófelvételeket készítő férfi, aki a Tényeknek nyilatkozott. Tegnap a hírműsorban újabb videókat mutattak be Magyar Péterről. A mai adásból pedig az is kiderült, hogy a férfit Magyar Péter kétszer is megütötte.

Magyar Péter részegen botrányosan viselkedett Fotó: Képernyőkép

Az estével kapcsolatban felidézte, hogy

nemcsak Magyar Péter, hanem Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke is fenyegette, a szórakozóhelyen pedig azt követelte tőle, hogy fejezze be a felvételek készítését.

A Tényeknek nyilatkozó férfi azt állítja, először fel sem ismerte Magyar Pétert, mert a politikus már akkor annyira részeg volt, hogy nehezen lehetett azonosítani – írja a Magyar Nemzet.

A felvételeket készítő férfi megerősítette, hogy végül Magyar csavarta ki a kezéből a telefont, ezután ő pedig megpróbálta visszaszerezni, és követte a társaságot, amely Magyar kidobása miatt távozni kényszerült.

Ekkor ütötte meg váratlanul Magyar kétszer.

Mint mondta, ezután Magyar nagy elánnal a Duna felé indult, amit először senki sem értett. Ezután feltűnés nélkül próbálta beledobni a Dunába a telefont, de ezt mindenki látta.

A férfi ezek után egy járókelőtől kölcsönkért mobillal hívta a rendőröket, Magyarék pedig ekkor taxival elhagyták a helyszínt. A rendőrök, mint az már ismert, búvárok segítségével szerezték vissza a Dunába hajított mobilt, amelyről kinyerhetőek voltak a felvételek, melyeken Magyar fiatal lányok lábai között csúszik-mászik az Ötkert nevű belvárosi luxus-szórakozóhelyen.

A férfi elmondása szerint egyébként az eset után napokkal Magyar Péter alelnöke, Radnai Márk verőemberek társaságában még egyszer megfenyegette, és még most is fél emiatt.

A Tények videója: