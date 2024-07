Magyar Péter milliókat tett zsebre, hiába titkolta eddig

Az iratokból kiderül, hogy

Magyar Péter egy időben jobban keresett, mint maga a magyar miniszterelnök.

A Tisza Párt képviselőinek vagyonnyilatkozatát, köztük Magyar Péterét is az Európai Parlament oldalán lehet elérni. A vagyonnyilatkozatból kiderült, hogy jelenleg a Tisza Párt elnökének csak az EP-képviselőségből származik bevétele, ami így sem elhanyagolható, korábban amikor még arról beszélt, hogy biztosan nem ül be az uniós parlamentbe, maga Magyar Péter számolta ki, hogy öt év alatt kétmilliárd forintot is haza lehet hozni Brüsszelből.

A most közölt számokból viszont kiderült az is, hogy eddig is meglehetősen nagy összegeket keresett:

Diákhitel Központ Zrt., vezérigazgató (2019. június – 2022. február) – havonta 3,5 millió Ft

Diákhitel Központ Zrt., igazgatósági tag (2021. január – 2022. július) – havonta 400 ezer Ft

Hiventures Zrt., befektetési bizottsági tag (2021 – 2024. február) – havonta 400 ezer Ft

Hodler Alapkezelő Zrt., jogi igazgató (2022. április – 2024. március) – havonta 3 millió Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2022. augusztus–december) – évente 1,875 millió Ft

MBH Bank Nyrt., felügyelőbizottság tag (2022. szeptember – 2024. február) – havonta 1,5 millió Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2023. január–december) – évente 1,475 millió Ft

Volánbusz Zrt., igazgatósági tag (2023. április–december) – havonta 1,1 millió Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2024. január–február) – évente 1,794 millió Ft

Ebből az látszik, hogy Magyar Péternek voltak olyan időszakai, amikor többet keresett a jelenlegi havi 3,2 milliós képviselői fizetéséhez képest. Voltak olyan hónapok (2021 januárjától 2022 februárjáig) amikor 4,3 milliós fizetést vett fel havonta, miközben például Orbán Viktor miniszterelnökként 2,8 millió forintot kap havonta - írja a Magyar Nemzet.