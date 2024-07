Szexbulvárdarabot rendezett Magyar Péter jobbkeze, aminek a bírálatáért két újságírónak is el akarta törni az ujjait

Továbbra sem lehet pontosan tudni, hogy kik alkotják Magyar Péter pártjának vezetőségét. A baloldali politikus azonban a napokban megmutatta új alelnökét. Radnai Márk a színházi világ perifériájáról érkezett a közéletbe. Úgy tudjuk, először az édesapja, a befolyásos, baloldali háttérember-vállalkozó Radnai László vásárolta be a kevésbé tehetséges fiút az Átriumba, hogy ott rendezhessen. Ahonnan hamar kirúgták, mert két újságírót is megfenyegetett, hogy eltöri az ujjaikat, ugyanis bírálták Radnai Márk rendezését. A darab egyébként egy szexbulvárdarab, ahol két pár keresztbe szexel. A "mű" torz értékrendje szerint egyetlen pozitív szereplő van a darabban: egy prostituált, aki sztriptíztáncosnő. Nagyon úgy néz ki, hogy a Radnai családnak kulcsszerepe van Magyar Péter építésében: az idősebb Radnai a színfalak mögül, a fiatalabb pedig nyíltan dolgozik ezen. Radnai Márk egyébként többek között jóban van az RTL Klub sorozatszínészével, Magyar Péter sofőrjével és kulturális tanácsadójával: azaz Nagy Ervinnel is. Megnéztük, mit érdemes tudni Magyar Péter bizalmasáról.

Vágólapra másolva!

Szombaton jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter, hogy Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke. A lépés annyiban nem meglepő, hiszen Radnai a kezdetektől fogva ott volt Magyar mellett. Régóta a környezetében mozog A mérsékelten sikeres rendezőt először a Magyar Jelen kapta lencsevégre, amint a baloldali politikus társaságában intézett telefonokat. Cikkükben azt írták, hogy "mindenhová követi Magyar Pétert, szervezi, irányítja a demonstrációkat, ő volt a „karmestere” a Kossuth téri rendezvényeknek is." Magyar Péterrel való bizalmi viszonyát jól jelzi, hogy ott volt a politikussal a botrányosra sikerült estén az Ötkertben. Ő volt az, aki elérhetőséget kért attól a férfitól, akitől Magyar elvette, majd Dunába dobta a telefonját, hogy majd később kártalanítsák. (Természetesen azóta sem fizettek az ellopott telefonért.) De talán ennél is jelzésértékűbb, hogy Radnai tagja volt a pártvezető kijevi küldöttségének. Radnai Márk Kijevben készített pózolgató szelfit

Fotó: Facebook/Radnai Márk Magyar Péter posztjában azt is elárulta, hogy milyen feladatokat szán beosztottjának, aki eddig hivatalosan nem töltött be formális pozíciót a formálódó baloldali pártban. "Márk vezeti a Párt operatív működését, ő felel továbbá a rendezvényeinkért és a videós tartalmakért" - írta. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy Radnainak komoly befolyása lesz a párt működésére, és kulcsszerepet kapott a pártszervezésben. A különféle internetes fórumokon már most megy a találgatás arról, hogy ki kapott ekkora hatalmat Magyar Pétertől. Így érdemes megnézni, kicsoda pontosan Radnai Márk. "Egyesével töröm el minden ujjad" Magyar Péter új alelnöke a színházi életből érkezett a politika világába. 2012-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen az emlékezetes szexuális zaklatási botrányba keveredő Katona József Színház igazgatójának, Máté Gábor osztályában színész szakon. Mindeközben 2010-ben párhuzamosan felvételt nyert színházrendező szakra, azonban a nyilvánosan elérhető információk alapján nincs arra utaló jel, hogy el is végezte volna a képzést. Ennek azért van jelentősége, mert Radnai sokáig rendezőként hivatkozott magára, sőt, kapott ilyen jellegű munkákat.

Radnai Márknak szakmai körökben meglehetősen negatív volt a megítélése. Koltai Tamás, az Élet és Irodalom színikritikusa keményen bírálta, sőt azt állította, hogy Radnai nem tud rendezni. Ebben egyébként a magyar színházi szakma egyetértett. Erre Magyar Péter bizalmi embere olyan mérges lett, hogy megfenyegette Koltait: soha többet ne merjen beülni az ő előadására, mert eltöri az ujját. Szia Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád "kártékony csótány". Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire! - fogalmazott még 2015-ben. Később állítólag elnézést kért a szokatlanul durva reakcióért, de mismásolva hozzátette, hogy nem illik ilyet terjeszteni a háta mögött. Az akkoriban őt foglalkoztató Átriumot nem hatotta meg a bocsánatkérés, és levette a Closer című darabját a műsoráról. "Radnai Márk rendező olyan stílusú üzenetet küldött Koltai Tamás kritikusnak, amely minden színházetikai és alapvető emberi normát megsért. A szólásszabadsághoz való jog színházunk egyik legfőbb alapelve. Ebbe természetesen éppúgy beletartozik egy kritikus vagy néző negatív véleménynyilvánítása, mint az erre adott dühös alkotói reakció, de a fizikai fenyegetőzés minden formája számunkra elfogadhatatlan” - írta közleményében a színház. Nem sokkal a botrány kirobbanása után kiderült, hogy Radnai a Librarius kulturális magazin egyik munkatársát, aki a Magyar Narancsra is publikált, szintén ujjtöréssel fenyegette meg. Az érintett elmondása szerint Radnai telefonon fenyegette meg, hogy eltöri a kezét, ha megjelentet egy interjút. Az újságíró nem tervezte nyilvánosságra hozni a történetet, de miután látta, hogy nem ez volt az első ilyen eset, úgy érezte, "nem árt tudnia a szakmának, hogy ez nem egyszeri kirohanás volt.” Az ügy akkora port kavart, hogy a Magyar Narancs nyíltan megfenyegette a rendezőt. "Ezúton hívjuk fel Radnai Márk figyelmét, hogy a fenyegetés büntetőjogi tétel" - írta kissé szokatlan stílusban a baloldali lap, amely szerint Radnai tettével két büntetőjogi tényállást is kimeríthetett, a kényszerítést és a zaklatást.

A történtek után Radnait kirúgták az Átriumból, és több-kevesebb sikerrel a filmes-művészvilágban igyekezett elhelyezkedni. Elsősorban sorozatfilmekkel próbálkozott, azonban maradandót nem sikerült alkotnia. Feltehetően emiatt is kötött ki a politikában. Radnai neve egyébként összefonódott az RTL Klubbal, hiszen több, a televíziós csatornán futó szappanoperának ő volt az adásrendezője (Drága örökösök, Korhatásos szerelem). C-kategóriás művészet Ahogy korábban szó esett róla, Magyar Péter videókészítőjéről nem voltak túl jó véleménnyel a szakmában. A már említett Closer például egy meglehetősen vulgáris, C-kategóriás amerikai színházi adaptáció volt. A történet központjában egy szerelmi négyszög áll, amelynek szereplői folyamatosan szexelnek egymással. "A szereplők: egy fiatal rebellis sztriptíztáncosnő, egy félénk, de nagyravágyó nekrológíró, egy középkorú hedonista bőrgyógyász, és egy, az érzelmeit ridegséggel leplező fotográfusnő. Négyük sorsa közel öt éven át összekapcsolódik, mindannyian elvesznek a vágyak labirintusában. (...) A fő mozgatóerők azonban továbbra is a szex, a féltékenység és az árulás" - olvasható a Kulturpart nevű szaklap írásában. Sokat elárul a darabról, hogy annak pozitív szereplője a prostituált sztriptíztáncosnő. A szöveget egyébként az az Upor László fordította, aki a Színművészeti rektorhelyetteseként falazott a Katona József Színház vezetőségének az intézmény körül kirobbant szexuális zaklatási botrányban. A darab egy alacsony színvonalú szexbulvár-áldráma. (A darabból készült film sikeres lett, mert ott világsztárok játszottak benne, és egy idős mester, Mike Nichols rendezte, aki kijavította a darab dramaturgiai ostobaságait.) Két pár egymással és keresztbe is szexel. Egy teljesen fordított értékrendű világot mutat: a legpozitívabb szereplő közülük a prostituált, aki egy sztriptízbárban vetkőzik. A legnegatívabb természetesen a társadalom legmagasabb pontján levő bőrgyógyász. Azaz, egy fordított világkép, kínos dialógusokkal, megmosolyogtató állélektannal.

Koltai Tamás kritikus egyébként nemcsak a rossz színészvezetés és a fantáziátlan rendezés miatt bírálta Radnai Márkot, hanem az igénytelen darabválasztás miatt. Érthetetlennek találta, hogy egy fiatal, pályakezdő rendező egy szánalmas bulvárdarabbal akarja megmutatni, kicsoda ő, mit gondol a világról. Ezt írta: Valójában Radnai Márknak kellene számot adnia az előadás szándékairól. Ha már egy fiatal rendező valamely populáris divatdarab utánjátszásával akar feltűnni – ami sokat elmond az ambíciójáról –, elvárható lenne tőle a minimális eredetiségre való törekvés. (…) Nem szabadna elfeledkezni arról, hogy a rendezés: szakma. Különben ez az eredmény. A jelek szerint a kritikusok mellett a nézők sem voltak oda Radnai rendezéséért, hiszen a port.hu-n mindössze 5 csillagot adtak a tízből. Végigtekintve a baloldali politikus munkásságán, elmondható, hogy bár termelékeny volt, alkotásai többnyire nem találkoztak a nézők ízlésével. Erős kapcsolatrendszer - családi vonalon A siker tehát elkerülte Radnait, azonban egy valamire mindenképpen jó volt alámerülnie a művészvilágba: a kapcsolatrendszer miatt. Köztudott róla, hogy sok mindenkit ismer ebből a közegből, többek között befolyásos színházi vezetőket, filmes szakembereket. Úgy tudjuk, kifejezetten jó kapcsolatot ápol a szintén Magyar Péter mellé szegődő Nagy Ervinnel. Kettőjüket le is fényképezték, amint májusban közösen szervezik a baloldali politikus rendezvényét. De információink szerint kettőjük kapcsolata korábbra nyúlik vissza. Ezt támasztja alá, hogy mindketten dolgoztak a Gyilkos Joe című amerikai film szinkronján. Nagy Ervin (Magyar Péter kitakarja) és Radnai Márk közösen szervezik a háttérből Magyar Péter egyik rendezvényét Forrás: Facebook/Magyar Jelen Mindennek azért van jelentősége, mert Nagy Ervin kiváló politikai kapcsolatokkal rendelkezik, bejáratos az amerikai nagykövetségre. Emlékezetes, tavaly áprilisban David Pressman meghívására részt vett a zsidó húsvét alkalmából tartott fogadásán. Akkor többen úgy értékelték a látogatást, hogy az amerikai demokraták Nagy Ervint akarják - Volodimir Zelenszkij mintájára - felépíteni Orbán Viktor kihívójának. Csakhogy a sorozatszínész gyorsan lekerült a napirendről, majd kis szünet után váratlanul Magyar Péter környezetében bukkant fel.

Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy Radnainak sincsenek rossz politikai kontaktjai, amit elsősorban édesapjának köszönhet. Radnai László globalista háttérember már a rendszerváltás előtt megkezdte kapcsolatainak a kiépítését. Némileg meglepő módon, már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottjaként dolgozott. Legalább ennyire érdekes, hogy a kommunista titkosszolgálat fedőszervének tartott Chemolimpexnél kezdett, hogy aztán a Dow Chemicalnál kössön ki. Ahogy a Magyar Jelen megjegyzi, amerikai kapcsolatai innen erednek, az elmúlt években vezető pozíciókban dolgozott a GALLUP Intertanional-nál, a Du Pont-nál, a Leo Burnettnél, a Havas Wordwilde-nál és a Meanwihile Consulting-nál. Több éven át ügyfelei közé tartozott a nemzetközi Bertelsmann RTL Groupja is. Radnai László ritkán mutatkozik a nyilvánosságban, pedig régóta aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak Később az üzleti szférából átevezett a politikába, 1997-től éveken át az SZDSZ médiatanácsadójaként dolgozott. Majd kisebb szünet után a Jobbik holdudvarában bukkant fel, élvezve Vona Gábor akkori pártelnök bizalmát. Idősebb Radnainak kulcsszerepe volt a Jobbik baloldalra való tolásában. Sajtóértesülések szerint idősebb Radnai idén február végétől Magyar Péter "vezérkari főnöke", és akárcsak a Jobbik esetében, ezúttal is a háttérből irányítja az eseményeket. Radnai ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, annak ellenére, hogy a háttérben aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak. Helyette fia mutatkozik a kamerák előtt, aki most hivatalosan is politikai pályára lépett. Idősebb Radnai a kezdetek óta igyekszik egyengetni fia útját, azt rebesgetik, hogy ő volt az, aki bevásárolta a rendezőként kudarcot való gyerekét az Átriumba. Vagyis, egyfajta szponzorként mozgolódott az Átrium körül, hogy mérsékelten tehetséges fia lehetőséghez jusson. (2015-ben az Átrium, bár akkor is baloldal közeli színház volt, de még nem az Alföldi Róbert-féle körhöz kapcsolódott.)

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!