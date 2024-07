Nyomoz az ügyészség Magyar Péterrel szemben, mert szexre akart kényszeríteni egy nőt

Az Origo is beszámolt róla, hogy Tényi István feljelentést tett Magyar Péterrel szemben, akiről egy fiatal nő azt állította, hogy Magyar megpróbálta őt szexre kényszeríteni. A nő elmondása szerint a népszerű társkereső alkalmazáson, a Tinderen ismerkedett meg Magyar Péterrel. A baloldali politikus a nővel egy budapesti luxusszállodában találkozott, majd a nő elmondta a riportban, hogy Magyar Péter erőszakosan viselkedett vele, megalázta, szexuálisan zaklatta, ugyanis nehezen tűrte a nő visszautasítását.

Rám feküdt, és mondta, hogy akkor most! Én pedig mondtam, hogy nem szeretném. Le kellett lökdösni magamról

– mondta a fiatal nő, aki elmesélte azt is, hogy Magyar Péter a visszautasítást követően

lehúzta a nadrágja cipzárját és elővette a péniszét, majd a nő előtt kezdett önkielégítésbe.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el az ügyben. Magyar Péter korábban egy szórakozóhelyen is botrányosan viselkedett, fiatal lányokat zaklatott és visszautasíthatatlannak vélt, szexuális jellegű ajánlatokat tett nekik. A baloldali politikus később maga is elismerte tettét, azonban egészen abszurd módon arra is próbált utalgatni, szinte valamilyen erény, hogy így viselkedett.