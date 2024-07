Már az áldozatát hibáztatja a kisgyereket felrúgó, fiatalokkal erőszakoskodó karateedző

Azt mondta, hogy ha nem ellenkeztél volna, akkor ez nem így történik, hanem akkor ezt te élvezed

- mondta a TV2 Tényeknek a könnyeivel küszködve a nő, akit 17 évvel ezelőtt megerőszakolt és megfenyegetett Agócs Tibor.

Agócs Tibor

Az 56 éves karateedző egy szolnoki kalandparkban támadt rá egy kisfiúra. Egy mozdulattal kirúgta a gyerek lábát, aki ettől hatalmasat esett, pont a fejére. A brutális férfi magára hagyra a földön fekvő, síró gyereket.

Azóta számtalan áldozat jelentekezett, többen interjút is adtak, ami után a férfi több televíziót is megkeresett, a TV2 Tényeknek levelet küldött, amiben szánalmas magyarázkodásban kezdett. Azt írta, nagyon nem tetszenek neki ezek az interjúk, és meglepő állításokat tett a 17 évvel ezelőtti ügy résztvevőjéről.

Gyakorlatilag az áldozatát hibáztatta.

"Kirívó viselkedése miatt és a karate szellemiségének, valamint a belső normarendszer folyamatos felrúgása miatt, el kellett távolítani az egyesületből. Mindezek előtt többször tett ajánlatot, melyet többször több szinten és stílusban is visszautasítottam, mint párkapcsolatban élő" - írta.

Ezzel szemben többen is hasonló bántalmazásokról zaklatásokról számoltak be a tévéseknek.

Mivel félnek a férfitől, azt kérték, hogy őket ne lehessen felismerni a képernyőről. A közös interjúban arról beszéltek, hogy valóban molesztált gyerekeket a férfi, de senki nem mert szólni miattuk. Ezekből az is kiderül, hogy a karateedző a kamaszodó lányokat preferálta. A férfi ellen garázdaság miatt indult eljárás amiatt, amit a kisfiúval a kalandparkban tett, de Borbély Zoltán jogász szerint ennél súlyosabb bűncselekménynek is minősíthetik a tettét. Azt is hozzátette a szakember, hogy kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények nem évülnek el, amelyeket külön eljárásban fognak vizsgálni.