Már több mint 10 ezren neveztek a 42. Lidl Balaton-átúszásra

Mintegy 1000 településről, 10 ezernél is többen jelentkeztek eddig a Balaton-átúszásra. Ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, ezúttal is három lehetőség közül lehet választani: a legtöbben a klasszikus, 5,2 kilométeres távon próbálják ki magukat, vagyis Révfülöpről indulva átúsznak Balatonboglárra, akik ezt még soknak gondolják, indulhatnak a 2,6 kilométeres féltávon. Az úszás mellett évről-évre egyre többen jelentkeznek a Balaton-áthúzásra, vagyis SUP segítségével teljesítik az északi és déli part közötti 5200 métert. Akkora népszerűségnek örvend a SUP-ozás, hogy mostanra minden hely elfogyott, a továbbiakban már nincs lehetőség SUP-os nevezésre.

Balaton

Fotó: Kaleszdorfer Gábor

A kezdetek, vagyis 1979 óta összesen több mint 220 ezren úszták már át a Balatont. A résztvevők döntő többsége nem versenyként tekint erre az alkalomra, nem a többieket szeretné legyőzni, hanem az élmény miatt vág neki a távnak.

Az eddigi 10 ezer nevező között egyelőre többségben vannak a férfiak (60-40%), csaknem ezren 18 évnél is fiatalabbak, miközben kilencen 80 évnél idősebbek. Az egész Európában egyedülállónak számító nyíltvízi úszófesztivál természetesen vonzza a külföldieket is,

az előnevezések alapján 43 országból érkeznek szabadidős sportolók.

Bő egy héttel a 42. Lidl Balaton-átúszás rajtja előtt úgy látom, hogy elérjük majd a 12 és fél ezres létszámlimitet, és ebben az esetben helyszíni nevezést már nem tudunk elfogadni. Sőt, a SUP-os futamra már ki kellett tennünk a megtelt táblát, minden hely elfogyott. Bízunk benne, hogy a mostani jó idő kitart a jövő héten is, és akkor nagyon kellemes, már-már langyos vízben lehet úszni. Természetesen idén is a biztonság a legfontosabb, a végső döntést 18-án, csütörtökön, a meteorológusok iránymutatása alapján hozzuk meg

– mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy immár nyolcadik éve mi vagyunk ennek az ikonikus rendezvénynek a névadó szponzora. Az egészséges életmód támogatása nemzetközi és hazai fronton is kiemelten fontos vállalatunk számára. A tápanyagokban gazdag, egészségtudatos táplálkozás és a rendszeres testmozgás kéz a kézben járva támogatja testünk és lelkünk egészségét a mindennapokban. Ennek fontosságára szeretnénk felhívni mind vásárlóink, mind pedig kollégáink figyelmét a 42. Lidl Balaton-átúszáson is, ahol számos edukatív programmal várjuk az érdeklődőket. Nagy öröm számomra, hogy a vállalat dolgozói körében egyre népszerűbb ez a sportesemény, így idén már közel 100 fő áll rajthoz és vág neki a Balaton-átúszás, illetve Balaton-áthúzás valamelyik távjának

– nyilatkozta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.