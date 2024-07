Meddig "nyaralhat", meddig lehet külföldön a kisgyereket felrúgó Agócs Tibor?

Egy nő pedig elmesélte, hogy az edző 17 évvel ezelőtt megerőszakolta őt, amikor az edzője volt.

Ezután halálosan megfenyegette őt.

A Tények riportjából az is kiderült, hogy az 56 éves sportvezető több korábbi tanítványát is megverte és testileg-lelkileg bántalmazta, sőt többet szexuálisan is molesztálhatott. Erről áldozatai beszéltek a hírműsornak.

Végigfutott az agyamon az a testi, lelki és mentális és érzelmi terror, amit ez az ember rajtam, rajtunk, több emberen végigvitt"

– mondta el egy, a Tényeknek nyilatkozó korábbi tanítvány.

Emellett a férfi volt barátnője és egykori tanítványa is nyilatkozott. A nő elmesélte, hogy 19 évesen kezdett kapcsolatba a nála 21 évvel idősebb férfival, aki

érzelmileg bántalmazta és elidegenítette családjától, később pedig fizikailag is bántalmazta.

A férfi egy másik tanítványa elmondta, hogy 10 évesen kezdett el az egyesületnél edzeni, de az ottani légkör miatt csak két hónapig bírta. Elmondása szerint sokan azért jártak az edzésekre, hogy a gyengébbeken vezessék le frusztrációikat. Az edző egyik híres mondata így szólt:

Combost vagy gyomrost kérsz büntetésnek?"

A tanítvány szerint ilyenkor az egész csoport végignézte a büntetést, és ha valaki gyomrost kért, akkor a combjára kapott ütést, ahol nem számított rá.

Felállított, kaptál egy gyomrost, összeestél"

– emlékezett vissza a férfi.

Agócs Tibor

Fotó: Y Média

Az ATV Híradónak szombaton a felelősségre vonás elől külföldre kiutazott Agócs Tibor elmondta, annyira szégyelli magát, hogy eltávolodik a sportvilágtól, ugyanakkor ez nem a saját döntése. Mint ismert, a Magyar Karate Szakszövetség a napokban kiadott egy közleményt a közösségi oldalán, melyben bejelentették, hogy

Agócs Tibor háromdanos karatemestert megfosztják a Magyarországon hatályos dan fokozataitól, és véglegesen eltiltják a karatemester cím használatától.

Ezenfelül

kizárták az edzői engedéllyel rendelkező edzők tagjainak sorából, véglegesen eltiltották a karatetáborok szervezési tevékenységétől, valamint a jövőben már nem lesz tagja a Yakuzák Sportegyesületnek.

A férfi ezután képmutató módon azt mondta, hogy

"úgy tűnik", a kisfiú édesanyja nyitott arra, hogy bocsánatot kérjen – miközben nem hogy nyitott arra, ő, az édesanya kérte ezt.

Úgy tűnik tehát, a volt edző húzza az időt, és valójában nem is szeretne bocsánatot kérni a kisfiútól, hiszen csak hónap végén tervez hazajönni külföldről. Nem véletlen, Borbély Zoltán jogász elmondta, hogy akár öt év börtönt is kaphat.