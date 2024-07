Megjelent az IH 2023-as beszámolója – továbbra is komoly veszélyben vannak gyermekeink az interneten

Az Internet Hotline (IH) tavaly 2047 bejelentést kezelt, amelynek mintegy fele(!) gyermekekkel szembeni szexuális bántalmazást ábrázoló tartalmakkal kapcsolatban érkezett be hozzájuk. Bár az adatok szerint sajnos továbbra is súlyos problémát jelentenek az intim képekkel való visszaélések, a szakemberek szerint mégis fontos tapasztalás, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a segítséget kérők száma. Joggal bízhatunk tehát abban, hogy a gyermekekben és szüleikben is tudatosul: jogaik az online térben is megilletik őket, nincsenek egyedül, bátran kérhetnek segítséget.



IH

2019 óta sajnos változatlan tendencia hazánkban, hogy gyermekpornográfia kategóriában gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezik a legtöbb bejelentés az IH-hoz. Bár 2023-ban visszaesett ugyan ezen esetek száma, ennek ellenére a tavalyi összes bejelentés 42 százaléka ebben a kategóriában érkezett, ez pedig 850 eseményt jelent külön-külön.



IH



A vizsgált jelzések közel 17 százalékánál, azaz majdnem minden hatodik gyermekpornográfia kategóriában érkezett bejelentésnél azt feltételezik az elemzők, hogy a tartalom a felhasználó saját magáról készített szexuális tartalmú, provokatív, meztelen, vagy félmeztelen képeként/videójaként került az éterbe, azaz szexting során készült. Az NMHH Internet Hotline jogsegély-szolgálata szerint mindannyiunknak fontos szerepe és felelőssége van a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelemben, ezért határozott kérésük, hogy senki ne menjen el szó nélkül egy-egy ilyen tartalom mellett, viselkedjünk mindig felelősen! Bár természetesen a 2023-as évet megelőzően is rendszeresen érkeztek bejelentések szülőktől gyermeküket érintő online visszaélésekkel, vagy kártékony online tartalmakkal kapcsolatban, a tavalyi év kiugró volt e tekintetben is: 55 olyan bejelentést kezelt az IH, melyeknél a bejelentő a gyermek törvényes képviselője volt. Emellett kiemelkedően magas volt az intim képekkel történő visszaélések aránya is: ezek 2023-ban az IH-hoz érkező összes bejelentés harmadát, míg 2022-ben közel 40%-át tették ki.