Mindössze 0,3 fok hiányzott kedden az abszolút melegrekordhoz - tájékoztatott a HungaroMet a Facebook-oldalán. Mint írták, az ország délkeleti felén 21 állomáson érte el a hőmérséklet a 40 fokot.

Kelebián 41,6 fokig melegedett a hőmérséklet,

ami mindössze 0,3 fokkal marad el a valaha mért legmagasabb hazai hőmérséklettől.

Ez 41,9 fok volt és Kiskunhalason regisztrálták.

A Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében zivatarok is voltak, amiket nagy méretű jég, felhőszakadás és viharos széllökések kísértek.

Milyen idő várható?

Már látni a végét a kánikulának. A Köpönyeg.hu előrejelzésében azt írta, hogy szerdán sok napsütés lesz gomolyfelhőkkel, 32 és 39 fok várható. Csütörtökön és pénteken is 33-36 fok körüli rekkenő hőség valószínű, és a kánikula vélhetően kitart a hétvégére is. Jövő hét szerdától várható, hogy a napi csúcshőmérséklet 30 fok alá csökken, ekkor az éjszakai minimum is 20 fok alá kerülhet.