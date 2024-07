Mi köze az energiaráraknak az időjárás előrejelzésekhez? Nagyon is sok!

A hatékony és eredményes villamosenergia-kereskedelemnek egyre inkább nélkülözhetetlen feltétele a megbízható regionális és globális időjárás-előrejelzések rendelkezésre állása. A hazai energiakereskedelmi piac meghatározó szereplőjének számító MVM Partner kereskedői is rendszeresen megkapják a rövid és hosszú távú európai, tengerentúli és kínai időjárást előre jelző prognózisokat.

MVM Partner Zrt.

Minél rövidebb időtávú az előrejelzés, annál megbízhatóbb, ezért a napon belüli és a másnapi piac az energiakereskedésben egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Amennyiben a termelés eltér az előre jelzetthez képest, akkor a különbözetet a piaci szereplőnek le kell kereskednie, és részben ennek hatására a kereskedés egyre inkább közelít a termelés idejéhez, a kereskedési időtávok csökkenése pedig a piaci likviditás növekedésével jár.

A nap- és szélenergia termelés, illetve a fűtési és hűtési igények időjárásfüggő jellege közismert, az azonban már valószínűleg kevésbé, hogy egy bizonyos régió vagy ország energiarendszerére és -piacaira akár távoli vidékek hőmérsékleti és egyéb viszonyai is képesek hatni. E hatást erősíti az európai villamosenergia-rendszer és -piacok integrációja, de hasonló irányba hat a cseppfolyósított földgáz (LNG) szerepének növekedése, valamint ezzel párhuzamosan a vezetékes gázszállítások európai részarányának csökkenése is.

Az Európa-szerte folyamatosan bővülő időjárásfüggő megújulóenergia-termelő kapacitások súlya egyre jelentősebb. A kontinens villamosenergia-infrastruktúrájának és árampiacainak egységesülése következtében pedig befolyásuk is egyre nagyobb az árak meghatározásában. Az egyes országok és régiók rendszereinek egyre szorosabb összekapcsolódása miatt nem csak a megújulók, de a jelentősebb hagyományos erőművi kapacitások termelésének változásai is érezhetően befolyásolják akár a kontinens túlsó oldalának energiapiacait is. A hagyományosnak nevezett fosszilis és nukleáris erőművek termelését is képesek alakítani az időjárási körülmények, például az energiahordozók szállítási útvonalául és hűtésükre is szolgáló folyók nyári felmelegedése vagy alacsony vízállása révén. Globális léptékű hatást gyakorolnak az energiaárakra az LNG-piac fejleményei is, az LNG-tankerek gyakorlatilag globalizálták a gázpiacot. A lokális időjárási jelenségek így akár globális jelentőségre is szert tehetnek, a helyi kereslet és kínálat közvetlen befolyásolásával - közvetetten - a világ távoli pontjának piaci viszonyait is formálva. A legnagyobb felvevő piacoknak számító Európa és Ázsia téli fűtési igényei már kölcsönösen képesek voltak alakítani a helyi árviszonyokat is.