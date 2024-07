Miért veszi körbe magát Magyar Péter csalókkal, agresszív fenyegetőzőkkel?

Magyar Péter nem veti meg az alkoholt Fotó: Origo

A módszer jól alkalmazható a politikai hívek állandó hergelésére és transzban tartására, amelynek egyes későbbi következményei valóban beláthatatlanok, azaz nem kizárható, hogy mindez az agresszivitás később megjelenhet akár fizikai cselekedetekben is. Az, hogy politikusok, akiket emberek követnek és adott esetben példaként tekintenek, ilyen agresszív magatartás tanúsítanak, azért is rendkívül veszélyes, mert egy radikálisok felhatalmazva érezhetik magukat, hogy politikai alapon támadjanak meg másokat a kritikájuk vagy a véleményük miatt, ez pedig végső soron emberölési kísérletekben is testet ölthet, ahogy történt ez Robert Ficóval és Donald Trumppal is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK