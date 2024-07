Távozik a megsemmisülés szélére sodródó MSZP-ből a II. kerületi polgármester

A Magyar Nemzet közölte, a politikus kilépése egy újabb csapást jelenthet a végelgyengülés jeleit mutató szocialista párt számára, ugyanis ezzel jelentősen gyengültek az MSZP pozíciói a fővárosban.

Őrsi a szavazatok 69,72 százalékát begyűjtve nyerte meg – idén második alkalommal – a II. kerületi polgármester-választást.

Bár az új rendszer szerint a Fővárosi Közgyűlésbe nem jutott be, hiszen egyáltalán nem is szerepelt a Karácsony Gergely vezette DK–MSZP–Párbeszéd listán, az MSZP-nek még így is fájhat a kiválása. Budapesten ugyanis a kommunista utódpárt alkupozícióit eddig jelentősen javította, hogy sikeres, többször újraválasztott polgármestereket tudott a soraiban.

Őrsi lépésével azonban már csak két ilyen politikus maradna a pártban, úgy, hogy a választások előtt még négy kerületi polgármesterük volt. Horváth Csaba (aki egyébként egyben az MSZP budapesti elnöke is) kikapott Zuglóban, ha pedig Őrsi kilép, akkor már csak Gajda Péter (XIX. kerület), és Tóth József (XIII. kerület) marad mint MSZP-s polgármester.

Mint ahogyan azt korábbi cikkünkben megírtuk, Őrsi Gergely volt az a polgármester aki közösen mutatott be egy járműflottát az Amnesty-vezér csalással gyanúsított testvérével.

Az ország legnagyobb futárflottája a II. kerületben csak elektromos járművel kézbesít

- dicsekedett büszkén közösségi oldalán, illetve a városrész lapjában. A tavaly februári bejelentés azért érdekes, mert azóta kiderült, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói hatalmas méreteket öltő számlagyár működtetőjére, egy praxisától eltiltott ügyvédre csaptak le. Róla pedig kiderült: ő nem más, mint Vig Mór, az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére.

Márpedig a szocialista vezetésű második kerület tavalyi bejelentése a következő mondattal végződött:

Dr. Vig Mór, a flottakezelő vezetője január 27-én a Klebelsberg Kultúrkúria udvarán mutatta meg az új járműveket, melyek a megállapodás értelmében hozzá fognak férni az önkormányzat saját használatú töltőihez.

Az Opten céginformációs bázis tanúsága szerint számos bedőlt vállalkozáshoz kötődő, a praxisától eltiltott ügyvéd a NAV közlése alapján olyan gazdasági társaságot működtethetett, ami az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

A balos vezetésű II. kerület korábbi közlése szerint pedig Vig emellett egy flottakezelő cég vezetője is, igaz, a hivatalos tájékoztatásból az nem derül ki, pontosan melyik cégről van szó.

További adalék, hogy Facebook-profilja szerint Vig Mór ismerőse Őrsi Gergelynek.