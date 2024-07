Nacsa Lőrinc az Origónak Tusnádfürdőn: Mindig egyre jobb pályán vagyunk

Az európai parlamenti választások után láthatóan megerősödtek a jobboldali, szuverenista pártok és hangok az Európai Parlamentben, ugyanakkor az Európai Bizottságot továbbra is Ursula von der Leyen vezeti majd. Ennek kapcsán Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott az Origónak, hogy:

Összeálltak a háborúpártiak, és háborúpárti vezetést választottak maguknak. Nincs ezen semmi meglepő.

A KDNP frakcióvezető-helyettese megjegyezte, hogy a világpolitikai változások kikényszeríthetnek a Bizottság hozzáállásában is változást. „Mi ezt a reményt sosem adjuk fel, mi mindig készek vagyunk a kölcsönös tisztelet hangján tárgyalni az Európai Bizottsággal, hiszen az Európai Uniónak mi is a tagjai vagyunk, és az Európai Bizottság az a tagállamok alkalmazottja, velük fontos a folyamatos párbeszéd egyeztetés, ugyanakkor fenntartjuk bármilyen nagy nyomás ellenére is, hogy mi békepártiak vagyunk, és ki fogunk állni a béke mellett, akkor is, ha nekik nem tetszik, és a nyomásgyakorlás ellenére sem fogunk ebben a kérdésben meghajolni”.

Nacsa Lőrinc kiemelte, bőven van nyomás Magyarországon.

A NATO-n belül, Európai Unión belül, a liberális média részéről, a Soros-birodalom részéről is. Ez nem újdonság, ők a legtöbben háborúpártiak, de mi a nagy nyomás ellenére is kitartunk az álláspontunk mellett

– fogalmazott.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök tavalyi tárgyalásukat követően idén is megbeszélést folytatott Bukarestben Marcel Ciolacu román kormányfővel mielőtt Tusnádfürdőre érkezett.

A két vezető a magyar-román kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről egyeztetett egymással, és Orbán Viktor arról is biztosította tárgyalópartnerét, hogy az EU Tanácsának soros elnökeként Magyarország ősszel napirendre veszi Románia teljes körű schengeni csatlakozásának ügyét. Jól látszik, hogy folyamatos a párbeszéd a két ország között.