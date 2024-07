Nem siratják a helyiek a Balaton Soundot Zamárdiban, rengeteg volt a panasz

Ahogyan azt korábbi cikkünkben megírtuk, lejárt a szervező cég szerződése a fesztiválnak otthont adó helyi önkormányzattal így a négynapos Balaton Sound utolsó napján már azt rebesgették, hogy lehetséges ez volt az utolsó ilyen buli Zamárdiban. A múlthéten 16. alkalommal megrendezett fesztivál szombati napjára a szervezők közlése szerint a látogatók száma elérte a százezret, ami azonban a korábbi évek eredményeihez képest szerényebbnek tűnő szám.

A fesztivál területén dolgozó büfések kész tényként közölték a látogatók egy részének, hogy a 2024-es az utolsó Balaton Sound. Vető Viktória, a Balaton Sound sajtófőnöke megkeresésre korábban azt nyilatkozta, hogy fesztivál jövőjével kapcsolatos pletyka hozzájuk is eljutott, de ezzel nem szeretnének foglalkozni, nincs napirenden ez a téma. Úgy tudni azonban, hogy Zamárdiban a legutóbbi képviselő-testületi ülésen, amelyen részt vett a szervezők képviselője is, egyértelműen elhangzott, az idei volt az utolsó Balaton Sound.

Lejárt a szerződésünk a szervezőkkel. Abban 2024-ig volt lehetőségük megtartani a Balaton Soundot, tehát ilyen értelemben ez volt az utolsó fesztivál, amit megrendezhettek itt

– mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. Hozzátette: minden újabb szerződésről az újonnan felállt testületnek kell tárgyalnia.



Balaton Sound 2024.

Fotó: Balaton Sound Official/Facebook

A Magyar Nemzet arról írt, hogy

a Zamárdiak közösségi csoportban évről évre hangot adnak a helyiek és a Balatonon nyaralók annak, hogy egyszerűen lehetetlen a fesztivál ideje alatt nyugalmat találni az egyébként békés és idilli Balaton partján.

Megemlítették példaként a hangos zenét mely késő éjszakáig szól és ami zavarja a pihenni vágyókat valamint a fesztiválozók által sok esetben maguk után hagyott temérdek szemetet és emberi ürüléket hozták fel a közösségi felületeken.

Az egyik csoporttag a következőket írta:

Én jelenleg Tihanyban nem tudok sem a teraszon ücsörögni, sem a nappaliban beszélgetni (pedig mi nem is látunk rá közvetlen a nagyszínpadra…). A ki kell bírni mentalitás is egy megoldás, de akkor, ez is csak rosszabb lesz

Másikuk pedig szintén amiatt reklamált, hogy a nagy zajszennyezés és hangerő megfosztja őket a nyugalomtól, a közbiztonság pedig meredeken romlik ebben az időszakokban. Ahogy korábban megírtuk, idén júliusban több olasz fiatalt is elfogtak a rendőrök randalírozás miatt, információk szerint az egyik bulizónak a nyakláncát is kitéptek a nyakából. Emellett már haláleset is előfordult a Balaton Sound-on: 2016-ban egy 18 éves lány rosszul lett a Balaton Soundon, később pedig bele is halt ebbe.