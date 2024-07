Németh Zsolt: Tiltakozni kell az erőszak és az agresszivitás eszkalációja ellen

A háborúk korában élünk, mindent meg kell tenni a békéért

Szólt arról is, hogy a szomszédunkban zajló háború mellett a Közel-Keleten is háború zajlik, és kiemelte: proaktív politikával elébe kell menni, és mindent meg kell tenni, hogy ezeknek véget vessenek. Rámutatott: a nemzetközi jog mentén kívánnak ennek érdekében fellépni. Tudják, hogy komoly falakba ütköznek folyamatosan az elkötelezettségükkel, de senki sincs abban a morális helyzetben, hogy Magyarországnak az I. és II. világháborúban elszenvedett veszteségei után felrója a békepolitikáját, a béke melletti elkötelezettségét. Hangsúlyozta azt is, hogy készülni kell a háború utáni helyzetre, új helyzet van és teljesen új helyzet lesz a háborút követően.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond.

Fotó: MTI/Veres Nándor

Nemzetpolitika a fókuszban

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a megnyitón kiemelte: 33. alkalommal lehetnek jelen Tusványoson. Felnőttkorba lépett a szabadegyetem, amely Erdély és az egész Kárpát-medence legnagyobb kulturális rendezvénye - fogalmazott. A magyar kormány tevékenységének középpontjában az elmúlt 14 évben a nemzetpolitika állt. Minden intézkedést az egységes nemzetpolitikai szemlélet alapján hoztak meg - rögzítette, és reményét fejezte ki, hogy ez az uniós soros elnökség most zajló féléve alatt is így lesz. Kitért arra is, hogy nagyon sok nemzetpolitikai intézkedés alapgondolata született Tusványoson az elmúlt években. Példaként említette a Határtalanul programot, az oktatási-nevelési támogatást, a magyar állampolgárságot. Ezekre mind-mind nagyon büszkék lehetünk - mutatott rá.

Nehéz önmagunknak maradni a mai világban

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke úgy fogalmazott: egy drámaian változó világban egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézni, és egyre nagyobb energiát kell mozgósítani, hogy önmaguk maradjanak. Az alapértékek egyre inkább védelemre szorulnak, és egyre nehezebb ennek a feladatnak eleget tenni. Ezek az értékek egyáltalán nem maguktól értetődőek a mai világban - jegyezte meg. Tusványos arra törekszik, hogy a béke szigete legyen, és támpontokat adjon, hogy a béke eljöhessen - hangsúlyozta.