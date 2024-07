Orbán Viktor: 2025-ben megduplázzuk a gyermekek után járó családi adókedvezményt

A magyar nagystratégia része az is, hogy a társadalomnak szilárdnak és rugalmasnak kell lennie, ezért meg kell állítani a demográfiai hanyatlást. 2035-re demográfialiag önállónak kell lennünk. Ha békeköltségvetést tudnak alkotni, akkor a gyermekek utáni adókedvezményt meg kell duplázni, és be kell fogadni azokat, akik nyugatról jőve keresztény országban szeretnének élni, de most mi válogatunk - mondta Orbán Viktor a tusnádfürdői beszédében.

A kormányfő szerint a magyar falurendszert meg kell tartani, városi szintű szolgáltatásokat kell nyújtani, városokat és város környéki vidékeket kialakítani, megőrizve a falu történelmi jelentőségét"