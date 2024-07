Orbán Viktor Angliába utazik az EPC-csúcsra

A tanácskozásra 47 európai állam-, illetve kormányfő kapott meghívást.

A vezetők az előzetes napirend szerint megvitatják az Ukrajnának nyújtott támogatást, valamint az olyan közös kihívásokat, mint az energia és az összeköttetés, a biztonság és a demokrácia, valamint a migráció.

Az Európai Politikai Közösség (EPC) az Európa jövőjéről szóló politikai és stratégiai megbeszélések kormányközi fóruma, amelyet 2022-ben Emmanuel Macron francia államfő kezdeményezésére hoztak létre.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, bűnösnek találták kedden mind a 16 vádpontban a Magyarországot rengeteget támadó Bob Menendez demokrata párti amerikai szenátort az illetékes New York-i büntetőtörvényszéken. Arról is írtunk, hogy Orbán Viktor példátlanul sikeres diplomáciai akciót indított.