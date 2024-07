Orbán Viktor a legalkalmasabb arra, hogy közvetítsen a háborús felek között

A kínai és washingtoni útja milyen jelentőséggel bír?

A közvetlen katonai konfliktus ugyan Oroszország és Ukrajna közt folyik, de a világ legnagyobb hatalma Pekingben és Washingtonban székel, így ennek a két hatalmi centrumnak a bevonása elengedhetetlen a háború lezárásához. A washingtoni NATO-csúcs kapcsán pedig kiemelendő, hogy Orbán Viktor négyszemközti tárgyalást folytatott a török elnökkel, aki eddig a legsikeresebb közvetítő volt az orosz és az ukrán fél között, nem beszélve arról, hogy Törökország jelentőségét növeli, hogy egyben a NATO egyik legerősebb haderejével bír.

A NATO-nak nem a körülötte zajló háborúkat, hanem a békét kell megnyernie! - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. Mennyire figyel oda a világ arra, amit a magyar kormányfő mond és tesz?

A háborúpárti politikusok és a háborúpárti média már több, mint két éve azt állítja, hogy a tárgyalás alapfeltétele a katonai győzelem, majd egyszer csak megjelenik egy tízmilliós ország miniszterelnöke, aki kevesebb mint két hét alatt bebizonyítja, hogy lehet, és kell is tárgyalni, és ehhez nincs szükség a másik fél katonai értelemben történő legyőzésére.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió brüsszeli kétnapos csúcstalálkozójának első napján, 2024. június 27-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Gyakorlatilag Orbán Viktor bebizonyította, hogy a háborús propaganda nem más, mint egy szemenszedett hazugság, és ha a nagyhatalmak akartak volna tárgyalni, akkor bármikor meg lett volna rá a lehetőségük. Az elmúlt másfél hétben még a legelvetemültebb háborús uszítást propagáló médiumok is kénytelenek voltak beszámolni Orbán Viktor békemissziójáról. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor mára a nemzetközi politika tér egyik megkerülhetetlen szereplőjévé vált.

Mire számíthatunk a békemisszió következő állomásait tekintve?

Orbán Viktor egy korábbi interjújában „a béke embere” jelzővel illette Donald Trumpot, így logikus, hogy a békemisszió következő állomásaként sor kerüljön egy Orbán-Trump találkozóra. (Az interjú még a találkozó előtt készült, azóta itt és itt is írtunk róla.) Trump jelentőségét nem is csak az adja, hogy ő is békét akar, hanem az elmúlt hetek amerikai belpolitikai fejleményei arra engednek következtetni, hogy Trump újraválasztási esélyei javulnak. Joe Biden megítélése már a demokrata politikai körökben is egyre romlik, már a környezetében is egyre többen vélekednek úgy, hogy Biden elnök egészségügyileg alkalmatlan arra, hogy még egy ciklust kitöltsön az Amerikai Egyesült Államok élén. Amennyiben pedig a demokraták kikapnak, akkor Donald Trumpon a sor, hogy az ígéretének megfelelően lezárja az orosz-ukrán háborút.

