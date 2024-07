Orbán Viktor: Magyarországon sem szükséges, hogy adó legyen a borravalón

A kormányfő pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: az ellene elkövetett merénylet előtt két nappal tárgyalt Donald Trumppal többek között gazdasági kérdésekről is, és volt néhány olyan pontja a programjának, amit „örömest” hozna át Magyarországra már a következő évben.

Itt, Magyarországon sem látom annak szükségét, hogy a borravalót adóztatni kellene

- mondta a miniszterelnök.

Hozzátette: folyamatosan kapnak gondolatokat Donald Trump gazdasági programjából, ilyen a "ne legyen adó a borravalón című javaslat" is, de ezen kívül más is lesz még, és erről elég alaposan beszéltek is Trumppal.

Az interjúban a miniszterelnök beszélt arról is, hogy „már a fiókban van” a békeköltségvetés.

Ha béke van, abban a pillanatban egy más gazdasági helyzetben találja magát Magyarország, sokkal több lehetőséget tudnak kinyitni az emberek számára

– mondta.

A miniszterelnök példaként említette: ha a 2025-ös évben már békeköltségvetést tudnának készíteni, ami "bent van az asztalfiókban a legfontosabb pontjait illetően", az körülbelül megkétszerezné a magyar gazdaság idei növekedését. "Ennyit számít a háború vagy a béke kérdése" - mutatott rá.