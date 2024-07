Orbán Viktor: Mosolyalbum

Tusványos 2024. Jobb pályán!

– ezt írta a miniszterelnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben, amiben tucatnál is több felvételt osztott meg az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pillanatairól. A képösszeállítás nyitó képén szerepel a bejegyzés címe is: "Mosolyalbum" – írták a képre, amin Orbán Viktor előadása alkalmával, Németh Zsolt és Tőkés László társaságában látható.

A miniszterelnök bejegyzése:

A kormányfő immár hagyományosan szólalt fel a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén. Előadását – mint minden korábbi évben – hatalmas várakozás előzte meg. Rengeteg vendég és résztvevő a helyszínen hallgatta végig Orbán Viktor beszédét.

A kormányfő beszédében az értékelés mellett szót ejtett várható intézkedésekről is a magyar családok illetve a gazdaság védelmében. Ezzel kapcsolatban a beszédet követő elemzők fejtették ki meglátásaikat. A szuverenitásunk védelme nem merülhet ki csupán az alkotmányos védelemben, azt széles körben például a gazdaságra is ki kell terjeszteni, így Orbán Viktor bejelentette, hogy a 2025-ös költségvetés függvényében átfogó kkv-stratégia jöhet, ennek megfelelően a családokat is meg kell erősíteni, támogatni kell őket, és nagy hangsúlyt kell fektetni a jövő nemzedékére, hiszen nemzeti alapon, bátor, fiatal harcosokra van szükségünk – erről Ifj. Lomnici Zoltán beszélt az Origónak a kormányfői tusnádfürdői beszédét értékelve.

A Századvég tudományos igazgatója szerint ezért a gyermekek után járó adókedvezményeket meg kell duplázni, a demográfiai hanyatlást meg kell állítani, és belátható időn belül a támogatásokat ki kell terjeszteni a magyarok lakta területekre, az országhatáron kívül is. A kijelölt célok a nemzetünk megmaradását és prosperitásának előmozdítását, valamint a magyarság és hazánk szuverenitásának erősítését szolgálják – tette hozzá. Ifj. Lomnici Zoltán részletesen beszélt a miniszterelnök békemissziójának történelmi jelentőségéről is