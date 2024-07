Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde a magyarság szuverenitásának erősítését és a békepolitikát szolgálja

Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn

Fotó: MTI/Veres Nándor

Hogyan értékeli a kijelölt célokat?

Orbán Viktor a célok kijelölése tekintetében az elmúlt hetek békemissziójának globális vetületén túl tusnádfürdői beszédében lokális szinten is felvázolta a magyar irányt. Soros, rotációs elnökeként az Uniónak hazánkra kiemelt figyelem irányul nemzetközi szinten is, így lehetőségünk nyílik szélesebb körben és változatosabb eszközökkel is rámutatni a szuverenista, hazafias gondolkodás jelentőségére napjaink kihívásokkal teli világában.

Orbán Viktortól az EU soros elnökségének idején azt várhatjuk, hogy „újra naggyá teszi Európát”, ahogy a szlogen is tartja: MEGA – Make Europe Great Again. Van min javítani, hiszen az USA GDP-je 2012-ben 16,2 billió dollár volt, az EU GDP-je 17,3 billió dollár, ezzel szemben 2022-ben az USA esetében ez 25,4 billió dollár, míg az EU-ban 16,8 billió dollár. Európa (ismételt) naggyá tételéhez az alábbiakra lesz mindenképp szükség, amin Orbán Viktor, szemmel láthatóan, dolgozik: gazdasági erősödés, belső megújulás, részvétel a nemzetközi gazdaságban és politikában.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a szuverenitásunk védelme nem merülhet ki csupán az alkotmányos védelemben, azt széles körben például a gazdaságra is ki kell terjeszteni, így Orbán Viktor bejelentette, hogy a 2025-ös költségvetés függvényében átfogó KKV stratégia jöhet. Hazánk szerves részét képezik a falvak, így a magyar falurendszert meg kell tartanunk, városi szintű szolgáltatásokat kell nyújtani, amiben a városoknak is szolidaritást kell vállalniuk. Ennek megfelelően a családokat is meg kell erősíteni, támogatni kell őket, és nagy hangsúlyt kell fektetni a jövő nemzedékére, hiszen nemzeti alapon, bátor, fiatal harcosokra van szükségünk. E célból a gyermekek után járó adókedvezményeket meg kell duplázni, a demográfiai hanyatlást meg kell állítani (hiszen nem lehet migrációval pótolni a népességet), és belátható időn belül a támogatásokat ki kell terjeszteni a magyarok lakta területekre, az országhatáron kívül is. A kijelölt célok tehát mind a nemzetünk megmaradását és prosperitásának előmozdítására valamint a magyarság és hazánk szuverenitásának erősítését szolgálják.

A demográfiai kihívásokra adott válaszként a kormányfő hangsúlyozta a családpolitika fontosságát, beleértve a gyermekek után járó adókedvezmények növelését. Ezen túlmenően a gazdasági stratégiában a nemzeti bajnokok és a magyar kisvállalkozások támogatásának szükségességéről beszélt.

Nemzetközi szinten is közismert tény, higy magyar miniszterelnök nyíltan támogatja Donald Trumpot, mint ahogyan az is, hogy ez a támogatás kölcsönös. Az elmúlt évtizedekben nem volt arra precedens, hogy egy jelölő gyűlésen az Egyesült Államok két nagy pártjának bármelyik listavezetője ilyen nyíltan kiállt volna egy magyar vezető mellett - egyedüliként az európai politikusok közül - mint Donald Trump Orbán Viktor mellett.