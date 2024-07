Ötvenmillióra növekedhet 2030-ra a vendégéjszakák száma Magyarországon

A vendégéjszakák 60 százaléka Budapesten realizálódik, ez az arány a turizmus növekedése mellett is meglesz. Fontosnak nevezte, hogy a főváros mellett a vidéki Magyarország turizmusa is fejlődjön, és a turisták Budapestről a vidékre is elmenjenek.

Faix Csaba, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a kerekasztal-beszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy

a fővárosi vendégéjszakák számának emelkedéshez nemcsak a turisták száma növekedése járulhat hozzá, hanem az is, ha a turisták egy-egy alkalommal a mostaninál több éjszakát töltenek a fővárosban.

A rendezvényen bemutatott tanulmány szerint Budapest képes volna megduplázni a turisták és az általuk itt töltött vendégéjszakák számát, illetve megkétszerezni-háromszorozni költéseiket a fővárosban.

A turisztikai forgalom megduplázásához infrastruktúrafejlesztésre, hatékonyabb digitális marketingre, konferenciaturizmusra, valamint az iparági szereplők szoros együttműködésére volna szükség.

A növekedési lehetőséget alátámasztja, hogy a Budapestével hasonló adottságokkal rendelkező hat európai város - Berlin, Barcelona, Lisszabon, Milánó, Prága és Bécs - átlagos részesedése a globális turisztikai piacból 0,65 százalék, szemben Budapest 0,37 százalékával.

Ha Budapest teljes mértékben kihasználná a turizmusban rejlő lehetőségeit, 2030-ig évente akár 12 százalékkal volna képes bővíteni a nemzetközi turisták számát.

Ez azt eredményezheti, hogy a nemzetközi vendégéjszakák száma éves szinten 7-14 millióval emelkedik, a turisták pedig kétszer-háromszor több pénzt, közel 6000 milliárd forintot költenek el a fővárosban.

Ezzel Budapest részben be tudná hozni a jelenlegi hátrányát az európai vetélytársaival szemben, illetve Budapest 1100-1900 milliárd forinttal növelné a város hozzájárulását az országos GDP-hez a turizmuson keresztül 2030-ra.

A növekedés akadályai közé sorolta a tanulmány, hogy a hasonló adottságú városokhoz képest Budapest kínálja a legkevesebb szállodai szálláshelyet, a konferenciaturizmus részesedése is feleannyi Budapesten.

A közép- és hosszú távú légi összeköttetési utak számát tekintve is elmarad Budapest versenytársaitól.

A McKinsey tanulmánya szerint fókuszáltabban és erőteljesebben kellene megcélozni a legnagyobb potenciállal rendelkező célpiacokat, így az Egyestült Államokat, Németországot, Kínát, illetve a prémium turista szegmenst.