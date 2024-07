Pánik – a 36 fokos hőségben elfogytak a ventilátorok!

Ezekben a forró nyári napokban van rosszabb, mint a hőséget elviselni: ha remény sincsen arra, hogy lehűljünk kicsit. Ami most nagyon sok embernek sajnos az egyik legnagyobb problémája, hiszen az üzletek kifogytak a ventilátorokból. Erről több cikk is megjelent a napokban, és még nagyobb pánikot keltett a forróságtól már amúgy is elcsépelt embereknél.

Bestbyte Kft.

Az a híresztelés, hogy a boltok nagy része kifogyott a készletből, igaz. Viszont vannak még rejtett tartalékai egyes üzleteknek, mint például a BestByte-nak.

Míg a napokban az Alleeban található üzleteket járva már csak a „hűlt” helyét találták a vásárlók a ventilátoroknak - mert a hétvégén a megnövekedett forgalom miatt valóban gyorsan megvásárolták a teljes bolti készletet - csak ideiglenesen fogytak ki a termékekből. Azóta már feltöltötték a polcokat!

Bestbyte Kft.

A BestByte óriási árukészlettel rendelkezik elektronikai és háztartási cikkek terén, többek között szerencsére rendelkezésükre állnak ventilátorok is hatalmas mennyiségben. A fotók az eheti raktárkészletüket mutatják.

Érdekes információ, hogy csak júliusban több mint 13 000 darab ventilátort értékesített a cég, közel 40 féle termékből, és több tízezer darab van még raktáron: asztali, álló, padló, mennyezeti, párásító, oszlop, lapát nélküli ventilátor; ez közel egy tucat konténernyi áru.

Bestbyte Kft.

Az olcsóbb és drágább fajtákból, kisebb és nagyobb méretűekből is hatalmas készlet várja még az enyhülésre vágyó embereket. A mennyezeti ventilátorok a hosszabb távú megoldások, mert az egész helyiségben keringtetik a levegőt és télen is hasznosak, mert lenyomják a meleg levegőt fentről, javítják a hőérzetet. Ez a típus hazánkban még most kezd terjedni, hasonlóan, mint a mediterrán vidékeken.

Bestbyte Kft.

A klímákat is kiemelkedően sokan keresik, de a BestByte üzleteiben azokból is több ezer áll még rendelkezésre. Igaz, ezeket időigényes telepíttetni, de az áruház ebben is tud segíteni, és érdemes előre gondolkozni már a jövőre nézve, hiszen sajnos hasonló vagy melegebb nyarakkal riogatnak minket a szakemberek. A klíma pedig sokkal hatékonyabb hűtési technika mint a ventilátor, így jobban is élvezhetjük annak előnyeit.