Brutálisan megverte élettárást egy férfi, mert az nem akart prostituáltként dolgozni

Egy évvel ezelőtt került kórházba egy nő, akiről kiderült az élettársa verte meg. A nőnek arc- és a szegycsontja is eltört, valamint számos zúzódásos sérülése volt. Mikor a kórházi dolgozók tudomást szerezek arról, hogy a nőt az élettársa verte meg, azonnal szóltak a rendőrségnek.

Kiderült, a nő párja, az akkor 19 éves barátnőjét Magyarországon, Ausztriában és Svédországban is prostitúcióra kényszerítette.

A férfi több hazai és nemzetközi szexpartner keresőre is töltött fel hirdetéseket a lányról, hogy így szerezzen minél több kuncsaftot.

A nő eleinte önként vállalta a prostitúciót, de egy idő múlva be akarta fejezni a munkát. A férfi azonban ezt nem engedte neki, sőt többször megfenyegette és megverte, így a nő vele maradt.

Tavaly tavasszal, mikor a pár Ausztriában volt, a férfi olyan durván megverte az élettársát, hogy annak több csontja is eltört. Ennek ellenére a férfi nem vitte kórházba a nőt, aki a verés után három napig nem kapott semmilyen orvosi segítséget, mivel a férfi bezárta egy bécsi lakásba.

A nőnek végül sikerült megszöknie, mert élettársa egy kis időre egyedül hagyta. Ekkor egészen Magyarországig menekült, ahol anyja bevitte az orosházi kórházba.

Ezután a nőt egy védett házba vitték, miközben a hatóságok eljárást indítottak a férfi ellen.

A 32 éves férfit végül anyja soproni házában fogták el.

A nyomozók az eljárás során minden bizonyítékot beszereztek a nő futtatásáról, és arra is keresték a választ, hogy más nők is érintettek lehetnek-e az ügyben. A tanúvallomásokból, valamint a különböző informatikai eszközökön talált adatokból egyértelműen kiderült, hogy a férfi további három nőt is prostituáltként dolgoztatott. Az is kiderült, hogy a nők egykorúak voltak a férfi élettársával.

A három nő közül, ketten önként vállalták, hogy itthon és külföldön pénzért szexeljenek. A kuncsaftokat a férfi kereste nekik, úgy hogy hirdetéseket töltött fel a nőkről az internetre. A férfi a vendégekkel is egyeztetett és az árakat is ő határozta meg.

A lányoktól a szexért kapott pénz nagy részét a férfi elvette.

A gyanú szerint a harmadik nőnek rendszeresen drogot adott, majd annak hatását kihasználva, vette rá arra, hogy Bécsben prostituáltként dolgozzon. A férfi tudta, hogy a nő szerelmes belé, ezért azt kihasználva, irányította a lányt.

Amikor a lány nem akart dolgozni, volt, hogy a férfi megfenyegette és megütötte.

Tőle is az összes pénzt elvette, amit keresett.