Pszichológushoz kell vinni a kisfiút, akit aljas módon felrúgott a karateedző

Mint írtuk, öt év börtönt is kaphat az edző, aki brutálisan felrúgott egy kisfiút egy kalandparkban. Az eset az egész magyar sajtót bejárta. "A rendőrség garázdaság miatt indította az eljárást, ami első ránézésre jónak tűnik, ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e, ilyen lehet például a kiskorú veszélyeztetése, vagy egyébként a súlyos testi sértés kísérlete" - mondta el a HírTV híradójának Borbély Zoltán jogász.

Megváltozott az életük

A gyerek édesanyja most arról beszélt, hogy ők teljesen átlagos, csendes életet éltek, de most felbolydult körülöttük minden. "Érzi rajtam a feszültséget, semmire nincs időnk, csörög a telefon megállás nélkül, megállítanak az emberek, táborból viszem őt a rendőrségre, majd vissza a táborba, ehhez mi nem vagyunk hozzászokva. Felfordult az életünk. Nem tudom, hogy ezt meddig lehet bírni" - mondta az anya a Borsnak. Roli fizikailag jól van, de érzi rajta az édesanya, hogy valami nincs rendben.

Úgy érzi, hogy régen volt ennyire ragaszkodó Roli. "Most újra alig akarja elfogadni, hogy ott hagyom őt egy táborban, folyton engem keres, nehéz neki nélkülem. De jól van, mosolyog, jól érzi magát, a többit azonban szakemberre bízzuk. Most már nyugalmat szeretnénk, mert ez ami most van, az nem segít neki" - tette hozzá a lap megkeresésére.

Mint mondta, nem érdekli, mi lesz Agócs Tiborral, csak nekik újra nyugtuk legyen, békében szeretnének élni.

Hazudott az edző

Mint arról az Origo korábban beszámolt, a kisfiút felrúgó Agócs Tibor nyilatkozatot tett szombaton: azt hazudta, hogy bocsánatot kért a kisfiútól és szinte össze is barátkoztak. Az édesanya elmondta, hogy ez hazugság.

Az egész országot megrázta, hogy a szolnoki kalandparkban az edző akkorát rúgott egy kisgyerekbe, hogy a kisfiú felrepült a levegőbe és arccal a földre esett. A férfi ezt követően pedig teljes nyugalomban elsétál, és hagyja a földön fekve sírni a gyereket. Vasárnap pedig kiderült, hogy nem hajlandó hazajönni külföldről a kisfiút felrúgó karateedző, Agócs Tibor.