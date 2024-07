Puzsért megint felpofozták, ezúttal sokkal rosszabbul járt

Egy pofontól volt hangos a hazai sajtó az elmúlt napokban. Egy pofontól, amit Puzsér Róbert kapott Ábrahám Róberttől. Mint ismert, a PestiSrácok publicistája, megelégelve az őt ért verbális atrocitásokat, kiosztott egy sallert Puzsérnak, aki rendszeresen becsmérelte, sértegette különböző megszólalásaiban. A nagy port kavart ügybe belefolyt több celeb is. Majka elmondta, hogy Puzsér annyi embernek szólt már be, hogy kijárt neki, ahogy ő fogalmaz, egy lángos. Azahriah viszont bírálta Majkát, amiért nem ítélte el Ábrahám tettét. Szóval felbolydult a hazai közélet a nem mindennapi eset miatt. Nem kellett sokat várni a titokzatos MI-előadó, Wellor helyzetértékelésére sem. A múlt héten azt találgattuk, hogy ki kerül majd a rapper célkeresztjébe legközelebb, most megkaptuk a választ, Puzsér lett a következő, akinek megénekelte a viselt dolgait - írja a Magyar Nemzeten Csépányi Balázs.

A kemény szövegeiről elhíresült előadó Brüsszelről írt vitriolos számával a Bayer-show-ban debütált, majd a diszkóbotrányáról elhíresült baloldali figuráról, Magyar Péterről komponált egy zseniális számot „Hej, Vargáné!” címmel, ami futótűzként terjedt el az interneten és nagyon keményen rávilágított a Tisza Párt elnökének botrányos ügyeire.

Majd Gyurcsány Ferenc is megkapta a magáét tőle, Feri, ne lődd ki a szemem! című dalában róla is lerántotta a leplet az internet új csillaga.

Most pedig Puzsér Róbert következett a sorban. Ezúttal erőszakmentesen, de ismét felpofozták a gátlástalan, nagyszájú, baloldali megmondóembert. Wellor most a Carson Coma együttes stílusában írt dallal rukkolt elő, s bizony nem fukarkodott a vitriolos megjegyzésekkel, jelzőkkel. Néhány sor az új számból:

Színleled, de nem vagy bátor,

csak egy bukott prédikátor.

Minden akarsz lenni egyszerre,

így könnyű ám rákapni a szerre!

A számlatömb a kedvenc olvasmányod,

Magyar Péter lett az új bálványod.

Az egésznek nincs erkölcsi haszna,

még sorban áll, aki pofán b…szna.

Ez van, ha nem szeded

a recept szerint a gyógyszered.

A lelkiismeret akkor sem gátol,