Csúfosan megbukott Magyar Péter szappanopera-rendező helyettese

Radnai Márkról az Origo is írt korábban. Magyar Péter új alelnöke a színházi világból érkezett a politikába, és az országos média amiatt kapta fel nevét, mert megfenyegetett egy színikritikust.

Szia Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád, hogy „kártékony csótány”. Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében, egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!

– fogalmazott Radnai, akinek nem tetszett Koltai Tamás kritikája.

A történtek után Radnait kirúgták az Átriumból, és a filmes-művészvilágban igyekezett elhelyezkedni. Elsősorban sorozatfilmekkel próbálkozott, azonban maradandót nem sikerült alkotnia. Feltehetően emiatt is kötött ki a politikában.

Radnainak sincsenek rossz politikai kontaktjai, amit elsősorban édesapjának köszönhet. Radnai László globalista háttérember már a rendszerváltás előtt megkezdte kapcsolatainak a kiépítését. Némileg meglepő módon, már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottjaként dolgozott. Legalább ennyire érdekes, hogy a kommunista titkosszolgálat fedőszervének tartott Chemolimpexnél kezdett, hogy aztán a Dow Chemicalnál kössön ki. Ahogy a Magyar Jelen megjegyzi, amerikai kapcsolatai innen erednek, az elmúlt években vezető pozíciókban dolgozott a GALLUP Intertanional-nál, a Du Pont-nál, a Leo Burnettnél, a Havas Wordwilde-nál és a Meanwihile Consultingnál. Több éven át ügyfelei közé tartozott a nemzetközi Bertelsmann RTL Groupja is.

Radnai László ritkán mutatkozik a nyilvánosságban, pedig régóta aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak

Később az üzleti szférából átevezett a politikába, 1997-től éveken át az SZDSZ médiatanácsadójaként dolgozott. Majd kisebb szünet után a Jobbik holdudvarában bukkant fel, élvezve Vona Gábor akkori pártelnök bizalmát. Idősebb Radnainak kulcsszerepe volt a Jobbik baloldalra való tolásában. Sajtóértesülések szerint

idősebb Radnai idén február végétől Magyar Péter "vezérkari főnöke", és akárcsak a Jobbik esetében, ezúttal is a háttérből irányítja az eseményeket.

Radnai ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, annak ellenére, hogy a háttérben aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak. Helyette fia mutatkozik a kamerák előtt, aki most hivatalosan is politikai pályára lépett. Idősebb Radnai a kezdetek óta igyekszik egyengetni fia útját, azt rebesgetik, hogy ő volt az, aki bevásárolta a rendezőként kudarcot való gyerekét az Átriumba - most pedig lehet, hogy Magyar Péter pártjába is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK