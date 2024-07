Soros LMBTQ-szervezetei agresszíven terjeszkednének a magyar vidéki településéken

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Magyarorzágon annak ellenére, hogy nem hívhatóak le az EU-s források egyes részei, ennek ellenére a globalista brüsszeliták mégis juttatnak forrásokat általuk fontosnak vélt célokra. A lap ismertetése szerint a Soros-féle Háttér Társaság most 500 ezer forintnyi támogatást kínál minden jelentkezőnek, aki a fővároson kívüli helyszínen jogtudatossági LMBTQ-eseményt szervezne.

Soros György milliárdokkal tömi ki az LMBTQ-szervezeteket

Fotó: AFP / Fabrice COFFRINI / AFP

A Háttér Társaság a 2023 és 2025 augusztusa között az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjából finanszírozott, az ÖKOTÁRS Alapítvány és partnerei által lebonyolított Közös értékeink program támogatásával, „Állj ki a jogaidért, állj ki a közösségért!” címmel valósít meg projektet

– olvasható a lap szerint szervezet honlapján megjelent pályázati leírásban.

A szervezet szerint a jogtudatosság mellett a kimnodott céljuk, hogy a vidéki LMBTQ-személyek „joghoz való hozzáférését” kívánják erősíteni. Ezt pedig kerekasztal-beszélgetések, konferenciák, kulturális események megrendezésével kívánják elérni a cikk szerint. A külön érdekesség az, hogy nem csak formálisan lehet jelentkezni a pályázatra szervezetekkel, hanem bárki. A megadott szöveg szerint informális csoport” is pályázhat, vagyis akár baráti társaságok is. A pályázat leadási határideje 2024. augusztus 31., a nyertes projektet 2024 októbere és 2025 márciusa között kell végrehajtani. Ennek elősegítésére mentorációt is biztosít a Háttér Társaság.

A Háttér Társaság

A Soros-féle Háttér társaság az egyik legrégebben alapított LMBTQ-szervezet, amely az 1990-es évek közepe óta fejti ki tevékenységét.

Finanszírozói között éppúgy megtalálhatóak a Soros György hálózatától pénzeket elnyerő álcivilek, mint a milliárdos spekuláns szervezetei. 2016 és 2021 között Sorosék 200 ezer dollárt utaltak át számukra.

A Magyar Nemzet arról is említést tesz, hogy a LMBTQ-szervezetnek gyakorlatilag az amerikai külügyminisztérium is juttat támogatást.



Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) a cikk szerint az utóbbi időben 5,2 millió forintnyi forrást biztosított számukra.A USAID-ről közismert, hogy a szervezeten keresztül avatkozik be az Egyesült Államok másik országok belpolitikai viszonyaiba. Brüsszel egyre erőteljesebben szállt be a Háttér Társaság finanszírozásába. Az Erasmus+ program keretében például a 12,5 millió forintot kaptak, amelyet a „DragTivism” címet viselő projektjükre költhettek: ez a transz „kultúrát” népszerűsítő kampány volt – áll a Magyar Nemzet cikkében.