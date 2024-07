Soros és más külföldi érdekeltségek támogatásából is bőven kapott az Átlátszó

Közzétette az elmúlt évről szóló beszámolóját az Átlátszó.hu portál kiadója, az Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft. Ugyan a cég késedelmesen tett eleget törvényi kötelezettségének, az azonban így is tisztán látszik a társaság 2023-as üzleti évének beszámolójából, hogy

tavaly legalább 83 millió forintnak megfelelő közvetlen nemzetközi forrást használtak fel.

A portál munkatársainak névsora is beszédes. Az Átlátszó.hu főszerkesztője – egyben ügyvezetője – Bodoky Tamás, aki Soros hazai médiabirodalmának. már régóta fontos szereplője – írta meg a Magyar Nezmzet. A baloldalhoz köthető Sepsi Tibort is a társaság tagja, ahogyan a Gyurcsány–Bajnai-korszak – meghatározó embere, Tordai Csaba is, aki a Soros-hálózattal is szoros kapcsolatot alakított ki. Rá, mint Karácsony Gergely jogi főtanácsadójára és jóbarátjára jelentős figyelem irányult az elmúlt időszakban a Karácsony-féle 99 Mozgalom pénzügyei miatt.

A TASZ, NoÁr, a Partizán és a Transparency International mellett az Átlátszó is közreműködött a Soros-egyetem budapesti képzésében. A portálon a hazai partnerek között – többségében a milliárdos üzletember hálózatával kapcsolatban álló – balliberális szervezeteket található, mint a K-Monitor, Klubrádió, Levegő Munkacsoport, Magyar Hang, Magyar Helsinki Bizottság, Political Capital, Társaság a Szabadságjogokért, Tilos Rádió vagy Transparency International Magyarország.

Az Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegében a legjelentősebb változás a befektetett pénzügyi eszközök állományában látható, melyet csaknem 50 millió forintra növelt a cég a korábbi nulláról. Eközben pénzeszközökből 21 millió forinttal kevesebb állt rendelkezésre 2023 végén, mint egy évvel korábban, valamint nagyjából 9 millióval több rövid lejáratú kötelezettség keletkezett. Az Átlátszó értékesítésből származó bevételei harmadával csökkentek, ami 1,3 milliós visszaesést jelent, azonban a növekménye közel 28 millió forint.

A 2023-as bevételek átlépték a 205 millió forintot, a 2022-es 190 millió forintos összbevétel után. Az adózott eredmény ezzel együtt is csak 3,1 millió lett.

A személyi jellegű ráfordítások számítanak a legjelentősebb tételnek a kiadások között, amelyek tavaly mintegy 8,6 százalékkal emelkedtek, 126-ról 137 millió forintra. A foglalkoztatottak száma változatlanul 17 fő volt. A kiegészítő mellékletben olvasható tájékoztatás szerint „a növekedés az infláció miatti, utolsó negyedévben történt béremelések miatt adódik jelentős részben”. A közhasznúsági mellékletből kiderül, hogy

az ügyvezetői juttatások több mint ötmillió forinttal emelkedtek tavaly, 18,1 milliót tettek ki, ami azt jelenti, hogy ezen a soron 2023-ban 38,9 százalékkal költöttek többet, mint 2022-ben.

2023-ban az Átlátszónet Alapítvány 48 millió forinttal, az olvasók pedig 34,6 millióval járultak hozzá az Átlátszó működéséhez.