A sportolóknak a kilométerek mellett a kánikulát is le kell győzniük

A hőségriasztás ideje alatt mindennapi feladataink ellátása is nehéz, eközben a sportolóknak ilyen időjárási körülmények között is teljesíteniük kell. Komárom-Esztergom vármegyében például ezen a hétvégén rendezik az Old Lake Man Triatlont. Sokunkban felmerülhet a kérdés: a hőségben mekkora terhelés éri ilyenkor a sportolók szervezetét? Mennyire veszélyes ez számukra? Ezekben a kérdésekben adott tanácsot Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője a Kemma.hu-nak.

A szóvivő elmondása szerint fontos az, hogy

a sportolók az extrém időjárási viszonyokra is felkészítsék magukat, hiszen a jelenlegi hőségben a szervezetet érintő komplex terhelés a sokszorosára nő.

A folyamatos hidratálás és fényvédelem mellett a legfontosabb, hogy hallgassanak a szervezetükre. Ha bármilyen tünetet érzékelnek magukon, álljanak meg, jelezzék és kérjenek segítséget.

Győrfi Pál szerint a megelőzés, és az ezzel együtt járó előkészületek a fontosak. Ha tehetjük, kerüljük a direkt napfényt, vegyünk fel sapkát, kalapot. Készüljünk hideg folyadékkal, lehetőleg ne cukros, vagy alkoholos itallal, hanem vízzel. Vigyünk hűtőtáskát, hogy fogyasztható hőmérsékletű maradjon italunk. Gyermekek vagy idősek esetében pedig fokozottan figyeljünk a hidratálásra.

Számoljunk mindezek mellett azzal, hogy a beton is ontani fogja a meleget.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője

Fotó: Major Kata - Origo

Nem ez az első sportverseny, amit hőségriadó idején tartanak meg Tatán. Korábban az esztergomi ultrabajnok futó, Maráz Zsuzsanna fogalmazott meg néhány tanácsot a futóknak, amelyeket most a triatlonvidalon indulóknak is érdemes megfogadni. Így például:

Tiszteld a versenyt és magadat is: ne indulj el úgy, hogy nem készültél fel rendesen a versenyre!

Fontos a víz, ezért igyál minden frissítőponton és locsold le magadat is!

A napvédelemről: napszemüveg, naptej és sapka, ezek nélkül ne indulj el!

Ne csak magunkra, másokra is figyeljünk, így elkerülhetjük a baleseteket.

Érdekesség, hogy tavaly augusztus 27-én, amikor az év legmelegebb napja volt Magyarországon, az elrendelt hőségriasztás miatt, a résztvevők egészségének védelme érdekében a budapesti atlétikai világbajnokság szervezői az eredetileg 10 kilométeres Budapest 10k Hősök futása amatőr futóverseny távját jelentősen lerövidítették.