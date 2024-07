Strandolás közben fulladt a Tiszába több tinédzser

Július 1-jén strandolás közben három ember tűnt el Tokaj térségében a Tiszánál. Az eltűntek keresésében a borsodi rendőrök és a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai és a társszervek is részt vettek.

A keresés hamar eredményt hozott, július 2-án, kedden megtalálták az eltűnt fürdőzőket, akiknek csak a holtteste került elő.

Egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány mellett, valamint egy 49 éves férfi is a vízbe fulladt.

Ahogy az később kiderült, a személyes holmijukat és egyikük kutyáját járókelők találták meg, akik azonnal értesítették a rendőröket.

Nagy erőkkel kerestük a Tokajnál eltűnt férfit és a két fiatalt‼️ A kutatócsoport megtalálta mindhármukat. A rendőrség... Posted by Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség on Tuesday, July 2, 2024

Idén már a Balatonon is történt tragédia. Június 23-án egy középkorú férfi úszott be a tóba Szigligetnél.

A férfi este hat óra körül tűnt el a vízben, miután segíteni indult egy nőnek, aki az erős szélben elsodródott a matracával. A nő az ajkai férfi felesége volt, ő sérülés nélkül a partra ért.

Szintén júniusban, a Dunánál is megtörtént a tragédia. A Sári zsiliphez riasztották a kutatómentőket június 23-án. A Dabashoz közeli zsilipnél búvárok kezdtek kutatni a nő után, akit kutyájával együtt sodort el a folyó a Duna-völgyi-főcsatornán. Holttestére órákkal később bukkantak rá, azonban kutyája azóta sem került elő. Egy arra járó felfigyelt egy kutyára, aki kétségbeesetten kereste a gazdáját, a folyó mellett hagyott övtáska és póráz közelében. Ugyanis kiderült, a nő két kutyát sétáltatott, mikor játszani kezdett velük, a főcsatorna partján.

Ekkor az egyik kutya a folyóba esett és elragadta a sodrás. A nő megpróbálta kimenteni az állatot a vízből, de maga is beleesett.

A kép illusztráció!

Fotó: NurPhoto via AFP / Michal Fludra

Magyarországon gyakran hallhatunk híreket arról, hogy a vadvizekben, tavakban, folyókban elmerülnek, vízbe fulladnak a kánikula elől menekülő, hűsölni vágyó emberek. A tragédiák oka elsősorban az, hogy a fürdőzni indulók közül többen nem tudnak úszni, vagy nem tartják be a szabályokat.

A vízi balesetek egy része gondatlanságból, felelőtlenségből következik be: például a vízi bicikli, gumimatrac a tó vagy folyó közepébe sodródik. Illetve vannak olyanok is, akik alkoholos állapotban vagy felhevült testtel a hideg vízben szívgörcsöt kapnak, emiatt pedig azonnal meghalnak.

Aki pedig nem tud úszni, semmiképpen ne menjen se vízi biciklivel, se gumimatraccal, se könnyű, műanyag- vagy gumicsónakkal a mély vízbe. Ugyanis emiatt a fürdőző képtelen a víz felszínére emelkedni, levegőhöz jutni.

Ez főként akkor veszélyes, amikor egy erős sodrású folyóban hűti le magát az ember.