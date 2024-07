Rollerrel száguldozott egy férfi az M5-ös autópályán

Bulgáriában közel 120 kilométer/órás sebességgel szlalomozott az autósok között villanyrollerrel egy fiatal lány. Mindezek után állította, hogy szerinte semmi probléma nincs azzal, amit tett. Emellett megjegyezte, hogy amennyiben megbírságolják, azt természetesen be fogja fizetni. Szerinte még így is sokkal biztonságosabban közlekedett, mint sok ittas, drogos sofőr, aki az úton van. Hasonló dolgot tett egy férfi is, aki végül összeütközött egy szembejövő ételfutárral.