Szánthó Miklós: Miközben egy-két évtizeddel ezelőtt azt gondoltuk, hogy legyőztük a marxizmust, addigra a marxizmus Nyugaton már győzedelmeskedett

– Hogy jött az időzítés, hogy most kell elindulnia ennek a projektnek?

– A CPAC Hungary-n indítottuk a kezdeményezést és fogalmaztuk meg a Wokebusters deklarációt, mely szerint lecsapoljuk a mocsarat, és visszavesszük a Nyugatot. Ezt a kiáltványt 59, a CPAC Hungary-n előadó politikus, döntéshozó, képviselő, szenátor, miniszter írta akkor és ott alá. Ebből a nyilatkozatból nőtt ki a Wokebusters, vagyis a jobboldal gyorsreagálású hadteste. Ez persze sokkal több és más is, mint a CPAC Hungary.

Ez nem egy nagy rendezvény, hanem egyrészt egy olyan politikai akcióközösség, aminek a kommunikációs lába arról szól, hogy a már meglévő nemzetközi kapcsolatrendszert és hálózati kapcsolatokat kihasználva minél szorosabb online kapcsolattartás és híráramoltatás legyen a jobboldali erők között globális szinten.

A másik része pedig nagyon is személyes, fizikai hús-vér jelenlétről szól, konferenciákról, workshopokról, politikai akciókról, európai és világkörüli turnékról annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak a Wokebusters-höz.

– Miért pont a New York-i fiatal republikánusok ebben a partner? New York egy hírhedten liberális, demokrata fellegvár, és gondolom, eléggé nehéz ellenszélben dolgoznak.

– A New York-i republikánusok nagy harcosok, ők aztán igazán tudják, hogy milyen ellenszélben dolgozni. Ez kicsit olyan, mintha megpróbálnánk egy konzervatív jobboldali forradalmat véghez vinni Brüsszelben. És pontosan ilyen nagy harcosokra van szüksége a jobboldali konzervatív nemzetközi mozgalomnak. Ezért is kötött stratégiai partnerséget az Alapjogokért Központ már tavaly év elején a New York-i Ifjú Republikánusok Klubjával. Ezért szervezzük velük közösen minden évben a budapesti „United We Stand” gálavacsorát. Mi is minden évben vendégei vagyunk az ő New York-i gálavacsorájuknak, amelyeken legutóbb is felszólalt Donald Trump. A Klub tavaly meghívott, hogy nemzetközi tanácsadóként csatlakozzam hozzájuk.