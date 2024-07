„Azt kívánjuk, Isten áldja meg a népet és ezt a művet Európa és a világ békéjének javára” – mondta 1949-ben Konrad Adenauer a német alaptörvény zárószavazása után. „Mindegy, meddig tart, de Oroszországot le kell győzni Ukrajnában.” Utóbbi idézet már Manfred Webertől, az Európai Néppárt (EPP) szintén német elnökétől származik. A nemzetére és Európára Isten áldását és békét kérő jobboldali vezető helyett most egy háborúpárti ballib akarnok áll előttünk, aki egész kontinensünk érdekeit elárulja. Ezt azonban megelőzte az értékek elárulása, az egykoron kereszténydemokrata pártcsalád felolvasztása a genderideológiát, migrációt és fegyveres pusztítást támogató baloldali masszában. Ez az a közösség, amelyre a Fidesz már évekkel ezelőtt rácsapta az ajtót, hogy aztán most Magyar Péter tántorogjon be rajta – nézzük hát meg az EPP alakváltozásának történetét!

