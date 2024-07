Százéves melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon

Több melegrekord is megdőlt az országban csütörtökön és jelenleg is vörös riasztás van érvényben. A szakértők szerint a hétvégén negyven fokos hőség lehet több vármegyében is.

Vágólapra másolva!

Ahogy az Origo is beszámolt róla, szinte minden vármegyében életbe lépett a vörös riasztás a hőség miatt. Az országos tisztifőorvos július 7-én kiadott hőségriasztását július 18-ig (csütörtökig) meghosszabbították az egész országban. A Hungaro Met tájákoztatás szerint, tegnap, július 11-én Kelebia állomáson a hőmérséklet elérte a 40,0 Celsius fokot, ezzel megdőlt a napi legmagasabb hőmérséklet rekordja. A korábbi rekordot 1922-ben, Szerepen mérték és 38,5 Celsius fok volt. Újpesten is maximum hőmérsékleti rekord született tegnap, 38,5 Celsius fokot mértek a szakemberek. Itt egy 55 éves rekord dőlt meg. Éjszaka sem tudott lehűlni a levegő az országban, Budapesten, a Lágymányosi hídon például csak 25,6 fokig csökkent le a hőmérséklet. Arról is írtunk, hogy a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint meddig marad az országos forróság.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!