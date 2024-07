Szijjártó Péter: Magyarország és Chile több területen is fejleszteni kívánja az együttműködését

A tárcavezető friss nyilatkozatában arról számolt be, hogy a felek a nap folyamán a kétoldalú gazdasági, kereskedelmi, felsőoktatási és környezetvédelmi együttműködés kérdéseit is megvitatják majd, hogy az eddigi jó alapokra építve kölcsönösen előnyös partnerséget tudjon folytatni a két ország a következő időszakban. Kiemelte, hogy

Magyarország és Chile is a világkereskedelem szabadságában érdekelt, mind a két állam sokat profitált a nemzetközi beruházásokból, ezért közös érdek ezek akadálymentessége, e téren pedig együtt lépnek fel a nemzetközi politikai és gazdasági intézményekben.

Szijjártó Péter elmondta, a kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt tíz évben a kétszeresére nőtt, és így elérte a százmillió dollárt.

Magyar egészségipari, azaz orvosi berendezések, illetve egyes gyógyszeripari termékek is piacvezetők Chilében."

"A Richter és a 77 Elektronika is nagyon komoly jelenlétet tudhat itt magáénak, de most újabb ágazatokban, például a nyomdaiparban is komoly együttműködési lehetőségek nyíltak meg" - tudatta.

Úgy fogalmazott, hogy habár Chile és Magyarország messze vannak egymástól, de egy fontos összekötő kapocs az ottani magyar közösség, amely mintegy háromezer főt számlál. "Közülük sok százan aktívak is, tartják az identitásukat, tartják a kapcsolatot az anyaországgal, így fontos kapcsolatot jelentenek Magyarország és Chile között" - emelte ki. Kilenc hazai egyetem folytat együttműködést chilei partnerintézményekkel, és évente tizenöt hallgatót fogad Magyarország a dél-amerikai országból ösztöndíjjal.

Ami talán a legjelentősebb, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és az itteni Pápai Katolikus Egyetem egészségügyi kara között létrejött egy olyan együttműködés, amely nyomán Chilében a Pető-módszer szerint konduktorok képzésére kerül majd sor"

- mondta a külgazdasági és külügyminiszter. "Középtávú cél egy Pető Intézet létrehozása, s működtetése Chilében, az ehhez szükséges legfontosabb alaplépéseket már megtették, a mai napon itt ebben is tovább fogunk haladni" - tette hozzá. Végül arra is kitért, hogy a klímaváltozás az Andok élővilágát is jelentősen érinti, aminek kapcsán átfogó környezetvédelmi kutatás zajlik magyar szakértők vezetésével. "A magyar-chilei együttműködésben ez is egy rendkívül fontos terület" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Tehát a kereskedelemben, az egészség- és gyógyszeriparban, a környezetvédelemben és a képzésben van egy fontos együttműködési program a két ország között, és ma ezt még tovább fogjuk fejleszteni"

- zárta a tárcavezető.