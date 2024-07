Így van most a szolnoki kalandparkban aljas módon felrúgott kisfiú

Mint írtuk, egy jászberényi karateedző brutálisan felrúgott egy kisfiút egy kalandparkban Szolnokon. Az eset az egész magyar sajtót bejárta. A kisfiú élete ezek után teljesen megváltozott. Annyira megviselték a parkban történtek, hogy pszichológushoz is kellett járnia. Azóta azonban már jobban van, és rengetegen dolgoznak azon, hogy elfelejtse a szörnyű eseményeket. Felépüléséért még egy motoros találkozót is szerveztek, sőt a kisfiú visszatért a szolnoki kalandparkba is.

A gyerek édesanyja elmondta, hogy az eset előtt, ők teljesen átlagos, csendes életet éltek, de az utóbbi hetekben felbolydult körülöttük minden. Folyamatosa csörög a telefonjuk, a kisfiút mindennap vinnie kellett az anyjának a rendőrségre. Roli anyja hozzátette, hogy fia ugyan már néhány nap után jobban érezte magát, de ennek ellenére is érzi, hogy fia máshogy viselkedik. Ugyanis Roli korábban nem volt ennyire ragaszkodó. Azóta nem akar táborokba menni, és az anyját keresi mindenhol. Ezért Roli édesanyja úgy döntött, hogy szakemberhez viszi a gyereket. Az anya az edzővel kapcsolatban elmondta, nem érdekli mi lesz vele, számára a legfontosabb, hogy újra nyugodt életet élhessenek. Azonban azon felháborodott, mikor az edző azt állította, hogy bocsánatot kért a kisfiútól és szinte össze is barátkoztak. Az édesanya elmondta, hogy ez hazugság. Roliért szinte az egész ország összefogott A Forma-1-es Magyar Nagydíjon is részt vehetett a kisfiú, amivel egyik nagy álma teljesült. Roli még Gulyás Gergely miniszterrel is találkozott. A találkozóról készült fotót Hajdú B. István rajongói Facebook-oldala osztotta meg. Gulyás Gergely találkozott a karateedző által felrúgott fiúval a Hungaroringen

Fotó: Origo Sőt, még egy élménymotorozást is szerveztek neki. A jászberényi vásártérre, közel ezer motoros érkezett, hogy ezzel segítsék a kisfiút és családját a történtek feldolgozásában. A szervezők biztosítani akarták a családot arról, hogy a motoros közösség is támogatja őket. Hálás vagyok, hogy nagyon sokan eljöttek és összefogással örömet szereztünk Rolandnak - mondta a Szoljon.hu-nak, Halwax Károly, az esemény egyik szervezője. Fotó: szoljon.hu Ezután pedig a szolnoki kalandparkba is visszatért. Édesanyja azért fogadta el a kalandpark meghívását, hogy a kisfiú ne féljen a helytől, ahol bántalmazták. Időközben pedig az is kiderült, hogy nem Roli volt az első kisgyerek, akit az erőszakos edző bántalmazott. Egy anyuka szólalt meg az esettel kapcsolatban, aki az mondta, hogy az edző úgy megrúgott egy 6 éves gyereket, hogy az bepisilt. Az anyuka azt mondta, hogy a gyerek sírva kérte, hogy mossa ki a nadrágját, mert pisis. Kiderült, hogy azért, mert a karateedző úgy bordán rúgta tavaly ősszel, hogy bepisilt. A TV2-nek pedig egy nő a saját borzalmairól mesélt, állítása szerint az edző korábban megerőszakolta őt.

Az eset 17 évvel ezelőtt történt, amikor a férfi az edzője volt. Az aktus után halálosan megfenyegette őt az edző. A karateedző brutálisan felrúgta a rábízott kisgyereket a szolnoki kalandparkban

Fotó: Origo Ezután az edző több televíziót is megkeresett, a TV2 Tényeknek levelet küldött, amiben szánalmas magyarázkodásban kezdett. Azt írta, nagyon nem tetszenek neki ezek az interjúk, és meglepő állításokat tett a 17 évvel ezelőtti ügy résztvevőjéről. Gyakorlatilag az áldozatát hibáztatta. "Kirívó viselkedése miatt és a karate szellemiségének, valamint a belső normarendszer folyamatos felrúgása miatt, el kellett távolítani az egyesületből. Mindezek előtt többször tett ajánlatot, melyet többször több szinten és stílusban is visszautasítottam, mint párkapcsolatban élő" - írta. A botrány után az edző külföldre utazott, ahonnan csak a napokban tért haza. Így a rendőrök ki sem tudták hallgatni. Ezért a protokoll szerint eddig ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást. Ez változott most meg, mostantól a férfi gyanúsított, méghozzá kiskorú veszélyeztetése miatt – tudta meg a Magyar Nemzet.

